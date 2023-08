Adidas, nuovo carico di YEEZY in arrivo ad agosto: ecco le Slide 450 Cream

Il ritorno di Kanye West su Twitter non è l'unica novità dell'estate riguardante l'eccentrico produttore e rapper americano. In vista, infatti, c'è anche una nuova collezione di YEEZY, tra cui una particolare edizione "Cream" delle 450 Slide.

Pace fatta tra Adidas e Ye, le tre strisce tornano in pista con una corposa nuova collezione di YEEZY, che arriverà sul mercato proprio nel mese di agosto. La serie consisterà di diverse variazioni sul tema, tra cui si contano, oltre alle già citate 450 Slide, anche le YEEZY 500 “Bone White”, le YEEZY FOAM RNNR “Carbon”, le 350 v2 e le 350 v2 CMPCT, le 700, le QNTM, le 450 e le 700 v3. A catturare l'attenzione, tuttavia, sono proprio le nuove Slide 450 in versione Cream, composte da un singolo pezzo di EVA modellato per sfoggiare un look futuristico e pienamente in linea con l'identità del brand.

Le nuove Slide dovrebbero avere un prezzo di listino di 110 dollari e, come da precedenti dichiarazioni, Adidas donerà "una parte significativa - del ricavato - ad alcune selezionate organizzazioni che lavorano per contrastare discriminazione e odio, inclusi razzismo e antisemitismo", oltre a supportare la Fondazione per la lotta all'antisemitismo. Una presa di posizione netta, soprattutto in virtù delle ragioni che portarono l'azienda a prendere le distanze da Ye alla fine del 2022.