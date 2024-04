Adidas blocca la vendita della maglia della Germania col numero 44: il font ricorda le SS

A poche settimane dalla presentazione delle nuove divise dell’Italia di Adidas, si parla ancora di Adidas e delle t-shirt delle nazionali che prenderanno parte ai Campionati Europei della prossima estate.

Come annunciato dalla federazione tedesca su X (DFB), Adidas ha deciso di bloccare la vendita della maglia della Germania con il numero 44 per le preoccupazioni legate al font utilizzato, il cui design potrebbe ricordare quello delle “SS” naziste. La questione era finita al centro delle polemiche in Germania ed ha spinto la DFB ad intervenire, spiegando che il design del numero saràmodificato.

Nello spiegare che “la DFB controlla i numeri da 0 a 9 e quindi sottopone i numeri da 1 a 26 alla UEFA per la revisione. Nessuna delle parti coinvolte ha riscontrato alcuna somiglianza con il simbolismo nazista durante il processo di creazione del design di maglia”, la Federazione ha voluto sottolineare come “prendiamo molto seriamente i commenti e non vogliamo fornire assist ad eventuali discussioni, creeremo un design alternativo per il numero 4 e lo coordineremo con la UEFA”.

Adidas, intervenendo sulla questione per sottolineare che rimuoverà il numero 44 dalle opzioni di personalizzazione della maglia, ha voluto precisare che “come azienda ci opponiamo attivamente alla xenofobia, all’antisemitismo, alla violenza e all’odio in qualsiasi forma”.

Su TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P è uno dei più venduti di oggi.