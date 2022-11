Adesso Elon Musk è diventato pure 'Space Karen': ma che diavolo significa?

La lunghissima notte del 18 novembre 2022 ha portato in dote una sequela di insulti a Elon Musk sulla facciata della sede di Twitter di San Francisco. Tra un "mediocre bambinone" e l'altro, però, non è passato inosservato un insulto che difficilmente Musk si toglierà di dosso in tempi brevi.

Space Karen, quindi. Ma cosa cavolo significa?

La tentazione di immaginarlo con un caschetto biondo si sia trasformata in pratica nel giro di pochissimi secondi, regalandoci un'immagine a dir poco esilarante di un Elon Musk intento a guardare al futuro, possibilmente allo spazio, con tanto di parrucchino in testa.

A prescindere da quanto possa donargli o meno il nuovo taglio, sono in tantissimi, soprattutto dalle nostre parti, a chiedersi se si sia trattato di puro nonsense (il ché lo farebbe comunque restare relativamente divertente) oppure se Karen abbia un significato più profondo e che ignoriamo del tutto.

I cavalieri del web, per nostra fortuna, hanno già dato una risposta a questa domanda, spiegandoci che la parola "Karen" viene appioppata solitamente a una generica donna caucasica americana che sfrutta la sua posizione per danneggiare o sminuire le persone di diversa etnia attraverso gesti più o meno diretti. Per esempio, chiamando la polizia per denunciare una persona in maniera del tutto pregiudizievole o, allo stesso modo, diffamandolo con il suo datore di lavoro.

Nel tempo, questa non troppo simpatica Karen si è trasformata nell'immaginario comune nello stereotipo di una odiosa donna caucasica americana. Questo ci porta a Elon Musk, figura quantomeno pittoresca nel jet set statunitense, a cui questo appellativo è stato evidentemente affibbiato con l'intento di descriverlo come una persona odiosa, egoista ed ebbra del suo stesso potere. Nello spazio, ovviamente, ammiccando alla sua volontà di conquistare il Pianeta Rosso.