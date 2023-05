Addio a Tina Turner: la regina del rock morta ad 83 anni

Il 2023 orribile per la musica continua. A pochi mesi dalla morte di Jeff Beck, il mondo musicale dice addio ad un'altra leggenda. Nella serata di ieri infatti è arrivata la notizia che la Regina del Rock Tina Turner è morta ad 83 anni in Svizzera dopo una lunga malattia.

L'annuncio è arrivato con un post pubblicato sugli account ufficiale della cantautrice, attrice ed autrice soul: "è con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Tina Turner. Con la sua musica e la sua sconfinata passione per la vita, ha incantato milioni di fan in tutto il mondo e ispirato le star di domani”.

La famiglia di Turner a Rolling Stone ha osservato che la Turner è morta dopo "una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello".

Divenuta famosa negli anni '60 insieme al marito Ike Turner, da cui si è separata successivamente, ha trovato il grande successo negli anni '80 come autrice solista. Grazie alla sua voce potente e le sue esibizioni dal vivo, è diventata una delle donne di maggior successo nel mondo del rock R&B e musica pop. Vincitrice di otto Grammy Awards, ha pubblicato nove album in studio da solista e successi come "Simply The Best".

Tra i primi a ricordarla c'è stato il frontman dei Rolling Stones Mick Jagger, che si è detto rattristato dalla scomparsa della "mia meravigliosa amica Tina Turner. Era davvero un'artista e cantante di enorme talento. Era stimolante, calorosa, divertente e generosa. Mi ha aiutato così tanto quando ero giovane e non la dimenticherò mai”.