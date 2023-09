Addio a Steve Harwell: il frontman degli Smash Mouth morto a 56 anni

La notizia era nell’aria, dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute, ma ha comunque colpito fan ed appassionati. Steve Harwell, il cantante e fondatore degli Smash Mouth, è morto nella sua casa di Boise, Idaho, per insufficienza epatica.

Il musicista aveva 56 anni e negli ultimi tempi ha dovuto fare i conti con molti problemi di salute. Nel 2013 infatti gli era stata diagnosticata una cardiomiopatia ed un’encefalopatia acuta di Wernicke. Nel 2021 si era ritirato dalle scene ed aveva abbandonato i concerti dopo alcuni problemi nelle ultime esibizioni. “Fin da quando ero bambino, ho sognato di essere una Rockstar esibendosi di fronte ad arene esaurite e sono stato così fortunato a vivere quel sogno. Per i miei compagni di band, è stato un onore esibirmi con voi in tutti questi anni e non riesco a pensare a nessun altro con cui avrei preferito intraprendere questo viaggio selvaggio” aveva affermato nel comunicato d’annuncio.

Gli Smash Mouth hanno salutato il loro cantante su Instagram, con uno struggente comunicato e ricordo: “Steve Harwell era un vero originale americano. Un personaggio più grande della vita che si è alzato nel cielo come una candela romana. Steve dovrebbe essere ricordato per la sua incrollabile concentrazione e l’appassionata determinazione nel raggiungere le vette della celebrità del pop” si legge in uno stralcio del post.