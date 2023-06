Addio a Silvio Berlusconi: l'ex presidente del Milan è morto a 86 anni

È morto questa mattina all’Ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da qualche giorno, Silvio Berlusconi. Il politico, già Presidente del Consiglio, ed imprenditore aveva 86 anni.

Fondatore di Mediaset, e presidente del Grande Milan che sotto la sua guida è diventata la squadra più titolata al mondo, Berlusconi negli ultimi anni non aveva abbandonato il mondo del calcio ed aveva acquistato il Monza che ha ottenuto la storica promozione in Serie A e durante la stagione 2022/23 per poco non ha centrato la qualificazione nelle Coppe Europee.

Le notizie sulle condizioni di salute di Berlusconi si sono rincorse nel giro di pochissimi minuti: dopo un improvviso aggravarsi delle condizioni - legate alla leucemia cronica di cui soffriva e che era stata svelata solo qualche mese fa - è arrivata la conferma dall’ANSA che il fondatore di Forza Italia è morto poco dopo l’arrivo in Ospedale del fratello Paolo e dei figli Eleonora, barbara, Marina e Pier Silvio, che hanno raggiunto la compagna Marta Fascina. Proprio l'improvviso accorrere dei familiari all'Ospedale era suonato come un campanello d'allarme, poi confermato dalla notizia battuta dalle agenzie di stampa.

Il ricovero non aveva destato particolari preoccupazioni, ed i primi bollettini medici parlavano di controlli programmati e notti tranquille per il Cav, che nelle precedenti settimane aveva anche ripreso la sua attività politica.