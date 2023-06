L'addio di Messi ha fatto perdere al PSG 2 milioni di follower su Instagram

Nel fine settimana non c’è stato solo l’addio di Ibrahimovic al calcio giocato, ma anche quello di vari calciatori ai rispettivi club. Si parte da Di Maria alla Juventus a Benzema al Real Madrid, ma è indubbio che i riflettori se l'è presi ancora una volta Lionel Messi che ha salutato il PSG dopo solo due stagioni.

L’effetto (contrario) Messi sulla pagina Instagram del PSG è stato importante. La squadra francese, dove La Pulce ha giocato per due anni collezionando 32 presenze in 75 presenze ma soprattutto il Mondiale con la sua Argentina, ha perso nel giro di poche ore 2 milioni i follower. L’account è infatti passato da 70,4 milioni di seguaci a 68,4 milioni nelle ore immediatamente successive.

Nelle prossime settimane il club parigino potrebbe fare i conti con altri addii: in molti danno anche Neymar sul punto di partenza, ma sullo sfondo potrebbe riaprirsi la questione Mbappé che viene dato come irrequieto e la casella lasciata libera da Karim Benzema al Real Madrid potrebbe ingolosirlo. Il fenomeno francese infatti viene dato da tempo in orbita Blancos, ma è legato da un contratto faraonico al PSG.

Non è invece chiaro il futuro di Messi, ma si intensificano le indiscrezioni che lo vogliono pronto a fare ritorno al Barcellona.