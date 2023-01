Addio al leggendario Boeing 747: il jumbo jet che ha democratizzato i voli

Era il 22 Gennaio 1970 quando partiva il primo volo commerciale di un Boeing 747 da Washington a Londra. Dopo oltre 50 anni di onorato servizio, il produttore ha annunciato l’ultima consegna del suo jet più famoso, ormai pronto per una meritata pensione.

Boeing ha spiegato che si dedicherà alla produzione di aerei di linea a fusoliera larga, con due motori meno energivori in termini di consumo di carburante, un aspetto da non prendere sottogamba visti i tempi che corrono. Nonostante il pensionamento, però, il Boeing 747 resterà per sempre un’icona del settore, grazie anche all’utilizzo da parte del Presidente degli USA che si serve del suo Air Force One basato proprio sul 747 di Boeing.

La chiusura di questo importante capitolo della storia dell’aviazione coinciderà con una celebrazione d’addio presso la fabbrica di Everett di Boeing, in occasione della consegna di un Cargo Boeing 747-8 ad Atlas Air. Chiaramente, i Boeing 747 esistenti continueranno a volare ancora per decenni, essendo ancora attivi nelle fila di varie compagnie aeree (sono oltre 100) in tutto il mondo.

Qualche anno fa un articolo aveva mostrato il sistema d’aggiornamento dei Boeing 747 che utilizzava ancora i floppy disk, un supporto in disuso da tempo che però fa ben capire la qualità di questo particolare aereo - costruito negli anni Settanta per durare decenni.