Addio Gary Rossington: a 71 anni è morto l'ultimo dei Lynyrd Skynyrd

Risveglio traumatico per i fan dai Lynyrd Skynyrd. La band tramite i propri canali social ha annunciato la scomparsa di Gary Rossington, l’ultimo membro originale della band che si è spento all’età di 71 anni per problemi non precisati.

La band, famosa per canzoni che hanno segnato un’epoca come “Free Bird” e “Sweet Home Alabama”, ha dato l’addio al suo chitarrista e cantautore tramite uno straziante comunicato pubblicato sul proprio profilo Facebook.

“È con la nostra più profonda compassione e tristezza che dobbiamo annunciare la perdita del nostro fratello, amico, cantautore e chitarrista, Gary Rossington. Gary ora è con i suoi fratelli Skynyrd e la sua famiglia in paradiso a suonarsela alla grande, come sempre” si legge nel comunicato che non fa lumi sulle cause della morte: come osservato da varie testate, però, Rossington negli ultimi tempi aveva sofferto di problemi cardiaci che non avevano in alcun modo frenato la sua carriera.

Con la morte di Rossington, il mondo della musica perde una vera e propria icona del genere: nel 1964, appena adolescente, aveva formato insieme ad Allen Collins e Ronnie Van Zant la storica band.

Dopo la morte di Jeff Beck dello scorso gennaio, un’altra grave perdita si abbatte sul mondo della musica.