Addio a David Crosby: la leggenda del rock morta ad 81 anni

A pochi giorni dalla morte di Jeff Beck, il mondo del rock è costretto a fare i conti con un'altra perdita eccellente. Si è spento ad 81 anni David Crosby: l'annuncio è annunciato direttamente dalla moglie.

Il cantautore, co-fondatore dell'iconica band folk rock dei Byrds, si è spento al termine di una lunga malattia.

Nato in California nel 1941, Crosby ha raggiunto il successo non solo grazie ai Byrds, ma anche con il terzetto "Crosby, Stills & Nash" e col quartetto "Crosby, Stills, Nash & Young". Il suo album più famoso ed importante, da solista, è "If I Could Only Remember My Name", pubblicato nel 1971.Solo nove anni fa il cantante era tornato in studio con "Croz", seguito da altri tre lavori.

Simbolo di un'epoca, Crosby ha raccontato l'America degli anni 60, culminata nell'arresto del 1982 quando fu fermato per possesso di stupefacenti ed armi.

A certificare la sua influenza ed importanza per il mondo della musica rock ci pensano non solo i numerosi premi ricevuti, ma anche la doppia introduzione nella Rock and Roll Hall Of Fame.

"Anche se non è più qui tra noi, la sua umanità e l'anima gentile continueranno a guidarci e ispirarci. La sua testimonianza continuerà a vivere con la sua musica leggendaria. Pace, amore e armonia per tutti coloro che hanno conosciuto David e coloro che ne sono stati conquistati" si legge nel comunicato della moglie.