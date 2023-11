Addio al chitarrista dei Killing Joke, Kevin 'Geordie' Walker: ha ispirato anche i Nirvana

Geordie Walker, il chitarrista della band post-punk Killing Joke, è morto per un ictus nella giornata di ieri 26 Novembre 2023 a Praga. La comunicazione è arrivata da compagni di band in un comunicato.

Nato nel 1958, si trasferì con la famiglia da Newcastle al Buckinghamshire dove incontrò nel 1979 il bassista Youth dopo aver risposto ad un annuncio pubblicato da Jaz Coleman e Paul Ferguson su Melody Maker che cercavano un bassista ed una chitarra solista per la loro band Killing Joke.

La band si esibì per la prima volta nell’agosto del 1979, lo stesso anno in cui pubblicò un EP che precedette l’album di debutto omonimo nel 1980. Negli anni successivi i Killing Joke furono molto proficui con sette album pubblicati tra il 1980 ed il 1988, a cui seguirono “Extremities, Dirt & Various Repressed Emotions” del 1990, “Pandemonium” del 1994 e “Democracy” del 1996.

L’impatto di Walker e dei Killing Joke è stato impressionante per molti gruppi, ed hanno raccolto recensioni positive anche da parte di leggende come Jimmy Page. Secondo molti Kurt Cobain si sarebbe ispirato a “Eighties” per “Come As You Are” dei Nirvana, prendendo come riferimento proprio il bridge di chitarra di Walker, a dimostrazione della sua enorme influenza.