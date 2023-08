Addio a Carletto Mazzone: il saluto dei 'suoi', da Baggio a Guardiola

Si chiude ufficialmente uno dei capitoli più importanti del nostro calcio, con la scomparsa di un allenatore divenuto non solo simbolo di un'epoca ma anche fenomeno di costume per le sue esplosive esultanze e la determinazione con cui scendeva in campo.

Sor Carletto si è spento nella "sua" Ascoli, proprio là dove nel 2019 gli era stata intitolata la Tribuna Est del Cino e Lillo Del Duca, all'età di 81 anni dopo aver scritto pagine indelebili della nostra storia calcistica, scoprendo talenti e insegnando il suo modo viscerale e genuino di vivere il calcio. In rete sono fioccati i saluti dei fan di tutta Italia, ma anche quelli dei club in cui ha militato, tra cui il Lecce, che scrive "Ciao Mister, da te abbiamo imparato a fronteggiare tutti senza temere nessuno", con particolare riferimento alla storica cavalcata che portò i salentini in Serie A per poi rimanerci tra il 1988 e il 1990. Anche il Pescara Calcio si unisce al cordoglio, così come la Roma, che sul suo profilo gli ricorda un'ultima volta che "Ti vorremo sempre un bene immenso".

Grande emozione anche per i suoi pupilli, tra cui il toccante messaggio di Roberto Baggio, rilanciato dal Corriere dello Sport: "È stato troppo poco il tempo passato insieme [...] Perla rara in un mondo che avrebbe bisogno del tuo esempio". Pep Guardiola lo conobbe ai tempi del Brescia e proprio nel post partita di City - Newcastle l'allenatore dei Citizens si è presentato in sala stampa con una maglietta su cui era impressa la mitica corsa in Brescia - Atalanta, con pugno all'aria e sguardo indemoniato.