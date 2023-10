Acquistare un Rolex usato è sempre più conveniente: i prezzi continuano a calare

Secondo gli ultimi dati del Bloomberg Subdial Watch Index, i prezzi degli orologi Rolex usati in vendita sul mercato secondario starebbero continuando a diminuire. La società infatti avrebbe registrato un calo del 2,2% dopo un importante aumento riportato nel 2021 e 2022.

Occorre precisare che, sebbene Rolex abbia registrato il calo più marcato, anche molti concorrenti come Cartier ed Omega stanno riportando un trend analogo. Ad esempio, gli orologi Omega come lo Speedmaster Moonwatch sono diminuiti dell’1,2%, mentre i modelli di Cartier come il Tank ed il Santos sono calati solo dello 0,4%. Il diretto concorrente di Rolex invece ha riportato un calo dell’1,8%.

Secondo i dati però ad essere impattate sono praticamente tutte le etichette e non solo quelle più importanti. Secondo gli analisti, il costante declino del mercato che ha preso il via nell’aprile 2022 dopo il boom dei prezzi dei principali produttori di orologi, sarebbe da attribuire all’aumento dei tassi d’interesse imposto dalle principali banche centrali per contrastare l’inflazione ed il crollo delle criptovalute. L’indice di Bloomberg riporta i dati dei 50 orologi più scambiati: il calo dei prezzi è stato del 5%, mentre l’indice Entry-Level 100 nello stesso periodo ha riportato una diminuzione molto più leggera, pari solo allo 0,7%.

Qualche giorno fa, intanto, su queste pagine abbiamo fornito qualche consiglio su quale Rolex comprare a meno di 5000 Euro.