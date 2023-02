AC Milan e Rolling Stones svelano la nuova capsule collection 'Sympathy for The Devil'

Un’icona del calcio mondiale come il Milan, vincitore di sette Champions League, ed un’icona della musica come i Rolling Stones, che ha bisogno di poche presentazioni, si uniscono per un’esclusiva capsule collection.

A poche settimane dalla presentazione della nuova collezione Off White per il Milan, la squadra Campione d’Italia svela la capsule collection “Sympathy for the Devil”, che riprende l’iconica canzone della band capitanata da Mick Jagger, il cui logo va ad inserirsi sullo stemma del team milanese.



La collezione è composta da cinque pezzi: troviamo due t-shirt, una felpa, una borsa in tela ed una gym sack. A farla da padrona è la linguaccia degli Stones, che si è tinta di rossonero per fondersi con il logo del Milan.



Le due parti avevano già collaborato la scorsa estate, in occasione del concerto tenuto dai Rolling Stones a San Siro: per lo storico evento il Milan aveva proposto presso il proprio negozio di Milano una collezione esclusiva di t-shirt, che sono andate ad affiancare quelle celebrative per lo scudetto.



La capsule collection AC Milan x The Rolling Stones è disponibile direttamente sul sito web ufficiale del Milan: la t-shirt è scontata a 19 Euro al posto di 32 Euro, in varie taglie per tutte le tipologie di prodotti.