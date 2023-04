AC Milan e Off-White insieme per una t-shirt in edizione limitata a scopo benefico

AC Milan e il brand d'abbigliamento Off-White tornano a collaborare a supporto della Fondazione Milan, l'organizzazione nata nel 2003 che ha lo scopo di aiutare bambini e ragazzi in difficoltà.

La squadra milanese e Off-White hanno creato una nuova t-shit in edizione limitata chiamata I SUPPORT SPORT FOR CHANGE - che poi è la stessa frase impressa sulla maglietta. Obiettivo della campagna è rinnovare un centro sportivo polivalente della cittadina di Gratosglio, situata alla periferia di Milano. Testimonial della campagna sono stati i calciatori della squadra maschile Davide Calabria e Divock Origi e Laura Giuliani e Lindsey Thomas per la squadra femminile.

La t-shirt è di colore nero, presenta un logo che fonde quello dell'AC Milan e quello di Off-White sulla parte anteriore, appena sotto il colletto, mentre sul petto troviamo la scritta I SUPPORT SPORT FOR CHANGE. Tutti i proventi della vendita della t-shirt andranno alla Fondazione Milan a sostegno del programma Sport For Change - che mira a dare a giovani in difficoltà l'opportunità di crescere e far maturare i propri talenti, soprattutto sul fronte sportivo.

La maglia si può acquistare direttamente sul sito italiano di Off-White nelle taglie XS, S, M, L e XL. Il prezzo è di 180 euro.