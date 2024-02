Gli AC/DC tornano in Italia, ufficiale il concerto di Reggio Emilia: i biglietti

L’annuncio degli AC/DC di oggi è arrivato e, come ampiamente preannunciato dalla fanzine italiana, la band australiana ha confermato i rumor emersi in passato. Il leggendario gruppo rock torna infatti in concerto in Italia a distanza di svariati anni dal live di Imola con il suo Power Up Europe Tour 2024.

L’unica data italiana, nella fattispecie, si terrà all’RCF Arena di Reggio Emilia Sabato 25 maggio 2024.

Di seguito le date di tutti i concerti europei:

17 Maggio – Germania – Glesenkirchen, Veltins Arena

21 Maggio – Germania – Glesenkirchen, Veltins Arena

25 Maggio – Italia – Reggio Emilia, RCF Arena

29 Maggio – Spagna – Siviglia, La Cartuja Stadium

5 Giugno – Paesi Bassi – Amsterdam, Johan Cruyff Arena

9 Giugno – Germania – Monaco, Olympic Stadium

12 Giugno – Germania – Monaco, Olympic Stadium

16 Giugno – Germania – Dresda, Messe

23 Giugno – Austria – Vienna, Ernst Happel Stadium

26 Giugno – Austria – Vienna, Ernst Happel Stadium

29 Giugno – Svizzera – Zurigo, Letzigrund Stadium

3 Luglio – Inghilterra – Londra, Wembley Stadium

7 Luglio – Inghilterra – Londra, Wembley Stadium

13 Luglio – Germania – Hockenheim, Ring

17 Luglio – Germania – Stoccarda, Wasen

21 Luglio – Slovacchia – Bratislava, Old Airport

27 Luglio – Germania – Norimberga, Zeppelinfeld

31 Luglio – Germania – Hannover, Messe

9 Agosto – Belgio – Dessel, Festivalpark Stenehei

13 Agosto – Francia – Parigi, Hippodrome Paris Longchamp

17 Agosto – Irlanda – Dublino, Croke Park

I biglietti, ovviamente nominali, saranno in vendita in esclusiva su Ticketone (sia nei punti vendita che online) dalle ore 10 dei venerdì 16 Febbraio 2024. Consentito l’acquisto massimo di 4 biglietti per ciascun account, mentre il cambio nominativo sarà possibile solo dal 25 Aprile 2024. Gli organizzatori permetteranno di effettuare solo un cambio. Barley Arts sottolinea anche come “i bambini fino ai 6 anni di età entrano gratuitamente al concerto, dai 7 anni compiuti potranno entrare con un biglietto intero e non saranno previste riduzioni”.

Previsti sconti anche sui biglietti grazie ad una convenzione con Frecciarossa, ma nei prossimi giorni sarà disponibile anche sugli store un’app dedicata con tutte le informazioni del caso.