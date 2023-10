Gli AC/DC tornano in concerto dopo sette anni: com'è andato il live al Power Trip Festival

Quando si muovono, nonostante l’età, lo star power che generano e l’eco mediatico è sempre imponente. Gli AC/DC sono tornati in concerto per la prima volta dopo sette anni sabato sera, 7 Ottobre, al Power Trip Festival di Indio, in California, dove si sono esibiti anche i Judas Priest.

La formazione dell’iconico gruppo rock australiano prevedeva Brian Johnson alla voce, Angus Young alla chitarra solista, Cliff Williams al basso, Stevie Young alla chitarra ritmica ed il batterista Matt Laug.

A giudicare dai video pubblicati su YouTube e TikTok, gli AC/DC hanno rispettato a pieno le aspettative del pubblico, iniziando il set con il super classico Highway to Hell. La scaletta da 24 brani ha incluso tutti i più grandi successi della loro immensa discografia: da Back in Black a Thunderstruck, passando per hells Bells, You Shook Me All Night long e Highway to Hell.

La scaletta completa è stata questa, ed ha incluso anche alcuni debutti live:

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back in Black

Demon Fire (Live debut)

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark (Live debut)

Stiff Upper Lip (first time since 2003)

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

Shoot to Thrill

Sin City

Givin the Dog a Bone

Rock ‘n’ Roll Train

You Shook Me All Night Long

Dog Eat Dog

High Voltage

Hell Ain’t a Bad Place to Be

Riff Raff

Highway to Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

T.N.T.

For Those About to Rock (We Salute You)

Al momento non sono previsti tour internazionali per gli AC/DC, ed ovviamente vi aggiorneremo qualora dovessero arrivare ulteriori informazioni.

(Photo Credits: AC/DC facebook)