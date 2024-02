AC/DC, sold out il concerto di Reggio Emilia: non ci sarà una seconda data

Come prevedibile, il concerto degli AC/DC in Italia, in programma il prossimo 25 Maggio 2024 all’RCS Arena di Reggio Emilia, è sold out. Sono stati polverizzati infatti i biglietti disponibili per il live-evento della prossima primavera, con il sold out registrato già nel primo pomeriggio di ieri.

“Dopo 9 anni dal clamoroso successo del concerto all’Autodromo di Imola lo straordinario interesse del pubblico italiano nei confronti degli AC/DC è sempre altissimo. La più grande hard-rock band di sempre supera sé stessa con una fenomenale vendita di 100.000 biglietti in poche ore. Felice di essere con loro dal 1991” ha comunicato Claudio Trotta di Barley Arts, che tramite i propri canali ufficiali social evidenzia come sia possibile effettuare solo un cambio di nominativo per biglietto a partire da giovedì 25 Aprile, e la rivendita sarà possibile solo tramite la piattaforma Fansale di Ticketone. I tagliandi acquistati su altre piattaforme non garantiranno l’accesso all’evento.

Sold out a raffica anche per le altre date europee del tour degli AC/DC, che in alcune nazioni hanno annunciato altri concerti. Ciò però non avverrà in Italia, e lo stesso Trotta ha evidenziato come il gruppo stia facendo due date a settimana con tre o quattro giorni di stacco tra un concerto e l’altro. Per tale ragione “non ci sarà alcun secondo concerto a Reggio Emilia”.

Per quanto concerne la vendita di biglietti, Trotta afferma che “all’inizio della messa in vendita ieri alle 10 erano collegati ben 36.000 utenti. Ciò nonostante alcuni siti di Secondary Ticketing dichiarano di avere dei biglietti da vendere spesso senza averli e da lunedì saranno tutti denunciati alla Procura della Repubblica di Milano con un esposto da parte di Barley Arts e riceveranno una lettera di diffida dagli avvocati di Barley Arts”.