AC/DC in Italia: la mappa ed i prezzi dei biglietti del concerto del 25 Maggio

A pochi giorni dall’annuncio del concerto degli AC/DC in Italia, in programma sabato 25 Maggo 2024 alla RCF Arena di Reggio Emilia, Barley Arts ha comunicato la mappa ed i prezzi dei biglietti che saranno in vendita da domani 16 Febbraio alle ore 10 su Ticketone.

L’organizzazione ha infatti reso noto che la RCF Arena sarà divisa in cinque aree: la red zone, che rappresenta quella più vicina allo stage, la yellow ed orange zone che sono le zone intermedie, e la green e bue zone che sono quelle più lontane dal palco.

I prezzi saranno i seguenti.

Red Zone: € 140,00 + prev.

€ 140,00 + prev. Yellow e Orange Zone : € 120,00 + prev.

: € 120,00 + prev. Green e Blue Zone: € 100,00 + prev.

Si tratta di prezzi perfettamente in linea con quelli degli altri concerti in Europa ed Italia anche di altri artisti. Claudio Trotta, il patron di Barley Arts, nella serata di ieri tramite i propri account ufficiali social aveva spiegato che “non vi sarà alcun pit, ne aree gold o privilegiate per esplicita volontà degli artisti condivisa con grande entusiasmo da Barley Arts”, ma ha aveva preannunciato che la RCF Arena per motivi di sicurezza sarebbe stata divisa in settori, come fatto per altro anche in altri concerti come quello dei Pinguini Tattici Nucleari dello scorso anno. L'area concerti infatti è proprio strutturata in zone, ed anche per i Rammstein la situazione è identica.

Disponibile da oggi anche l’app Barley Arts x AC/DC, sugli Store di iOS ed Android, contenente tutte le informazioni sul concerto.