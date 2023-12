AC/DC in concerto Italia nel 2024? Un primo teaser potrebbe averlo confermato

Lo scorso ottobre, gli AC/DC sono tornati in concerto dopo sette anni al Power Trip Festival. La band australiana però a quanto pare sarebbe in procinto di annunciare un tour per celebrare i 50 anni dalla fondazione, avvenuta nel 1973.

In Italia il gruppo manca da svariati anni, ma a far salire l’acquolina in bocca ai fan ci ha pensato il promoter Barley Arts, che sul proprio canale ufficiale Instagram ha pubblicato quello che sembra a tutti gli effetti essere un teaser del nuovo tour. Anche la radio Virgin Radio ha pubblicato lo stesso filmato, taggando non solo Barley Arts, ma anche Sony Music Italy.

Non sappiamo se tali video siano il preludio di qualche boxset o ristampa per celebrare i 50 anni della band, oppure se gli AC/DC abbiano in programma di annunciare un nuovo tour. I rumor su un possibile ritorno della storica band hard rock in Italia sono presenti sul web già da diversi mesi: sui social si parla di una data a Campovolo, mentre altri parlano del Firenze Rocks dove sono stati annunciati i Tool come primi headliner. Il cartellone del festival fiorentino è ancora vuoto, e tra i papabili nomi che potrebbero comporlo alcuni avanzano anche l’ipotesi Foo Fighters, mentre sembra improbabile vedere i Pearl Jam alla Visarno Arena nel 2024.