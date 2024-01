AC/DC in concerto in Italia nel 2024: spunta la presunta data e location

A poche settimane dal teaser degli AC/DC pubblicato dal promoter Barley Arts, che aveva lasciato presagire un possibile ritorno della band in Italia nel corso dell’anno appena iniziato, arrivano ulteriori conferme che portano verso questa direzione.

A pubblicarle la fanbase italiana del gruppo australiano, AC/DC Italia, che nella giornata di ieri sul proprio account ufficiale Facebook ha lanciato l’indiscrezione secondo cui Angus Young e soci si esibiranno alla RCF Arena di Reggio Emilia il prossimo 25 Maggio 2024. La notizia è stata ripresa anche da Il Resto Del Carlino, che punta alla stessa data e location come unico appuntamento italiano del tour mondiale degli AC/DC.

Da parte dei promoter e della stessa band però non sono arrivate ancora conferme ufficiali, ma le voci che vogliono gli AC/DC pronti a tornare live in Europa nel 2024 si rincorrono già da tempo ed anche lo stesso sindaco di Monaco qualche mese fa aveva annunciato un concerto nella sua città per la prossima estate.

Quando mancano ormai poco più di quattro mesi alla presunta data italiana, quindi, i fan non dovranno attendere molto per l’ufficialità e per tutte le informazioni sulla data d’inizio delle prevendite dei biglietti che, siamo pronti a scommettere, andranno sold out rapidamente.