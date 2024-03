A 98 anni, la nonna di Ariana Grande è nella classifica di Spotify: è record!

Ariana Grande ha pubblicato da poco “Eternal Sushine”, il suo nuovo album il cui titolo è un omaggio a “Se Mi Lasci Ti Cancello” di Michael Gondry. Al suo interno è presente anche un featuring con Marjorie Grande, la nonna 98enne della popstar statunitense.

“Ordinary Things”, questo il nome della traccia in cui è Ariana Grande duetta con la nonna, ha già racimolato 3 milioni di stream su Spotify e si è piazzata al 47esimo posto della Daily Chart Global dei singoli più ascoltati sull’applicazione di streaming. Si tratta di un record dal momento che, come sottolineato da Consequence of Sound, Marjorie Grande è diventata la persona più anziana ad essere entrata nella classifica di Spotify, con i suoi 98 anni suonati.

Per accompagnare l’uscita di Eternal Sunshine venerdì scorso, Ariana Grande ha pubblicato il video musicale di “We can’t be friends (wail for your love)” che come si può vedere nel player presente in calce, è fortemente ispirato al film di Michel Gondry e Charlie Kaufman del 2004. Nella clip, Ariana Grande si sottopone ad una procedura medica per cancellare i ricordi che ha con il suo ex.

Eternal Sunshine rappresenta uno dei dischi pop più attesi dell’anno, ed è il settimo lavoro in studio della cantante. Durante il 2024 è atteso anche il nuovo disco di Taylor Swift, quello di Dua Lipa e potrebbe essere pubblicato anche l’LP di Lady Gaga.