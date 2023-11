Dopo 52 anni si è scoperto chi è l'uomo sulla copertina di Led Zeppelin IV

Nella giornata di ieri ricorreva il 52esimo anniversario dalla pubblicazione di “Led Zeppelin IV”, il quarto incredibile album dei Led Zeppelin. In occasione di questa importante ricorrenza, è stato risolto un mistero che attanagliava i fan da tempo: finalmente, infatti, si è capita l’identità dell’uomo presente sulla copertina.

Sulla cover dell’album infatti è presente un uomo anziano**, appesantito da una balla di lunghi ramoscelli legati alla sua schiena. Un ricercatore inglese di nome Brian Edwards ha scoperto che la foto è stata scattata nell’epoca vittoriana in un pagliaio del Wiltshre, da Ernest Farmer, che ora è esposta in una mostra al Wiltshire Museum. L’uomo ritrattato si chiama Lot Long, e come riferito dal New York Tmes Edwards l’ha scoperto mentre era in visita presso il centro di storia regionale dell’Università dell’Inghilterra Occidentale: qui si è imbattuto nella fotografia mentre stava esaminando un album fotografico in una casa d’aste.

La scoperta era molto attesa da parte dei numerosi fan dei Led Zeppelin, dal momento che per molti anni la fotografia è stata ritenuta essere un dipinto. Sulla copertina è presente una versione ricolorata dell’immagine appesa in una cornice su un muro, che il cantante Robert Plant ed il chitarrista Jimmy Page trovarono in un negozio di antiquariato a Pangbourne.

Lot Long a quanto apre nacque a Mere nel 1823 e morì nel 1893: al momento in cui è stata scattata la foto, era vedovo e viveva in un cottage in Shaftersbury Road. Ancora oggi, insomma, i Led Zeppelin continuano a regalare emozioni a tutti i fan.