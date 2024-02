Parte 50 Top Pizza 2024: le migliori pizzerie del Mondo, ecco le date

Come ogni anno, anche per il 2024 ci dovremo attendere una lunga serie di classifiche per quel che riguarda le migliori pizze e pizzerie, al tavolo, da asporto e catene, grazie a 50 Top Pizza.

Oltre all'apprezzata Pizza Week di 50 Top Italia, infatti, gli organizzatori e i curatori stileranno differenti classifiche in cui verranno inserite le migliori pizzerie del mondo, suddivise per categoria oppure per regione geografica. Per il 2024, si partirà il 4 marzo con la celebrazione delle migliori pizzerie della regione Asia - Pacific che si terrà a Tokyo.

Qui la lista completa degli appuntamenti:

4 marzo: 50 Top Pizza Asia – Pacific 2024 – Istituto Italiano di Cultura, Tokyo

17 aprile: 50 Top Pizza Latin America – Istituto Italiano di Cultura, Rio de Janeiro

13 maggio: 50 Top Pizza Europa – Fundación Pablo VI, Madrid

25 giugno: 50 Top Pizza USA – White Space Chelsea, New York

10 luglio: 50 Top Pizza Italia – Teatro Manzoni, Milano

– Teatro Manzoni, Milano 10 settembre: 50 Top Pizza World – Teatro Mercadante, Napoli

– Teatro Mercadante, Napoli 26-27 novembre: 50 Top World Artisan Pizza Chains & World Pizza Summit – nel corso di The European Pizza & Pasta Show, Londra

Ricordiamo che la commissione di 50 Top visita le pizzerie in completo anonimato, pagando il conto per ciò che hanno consumato e sono dunque liberi di esprimere il proprio parere senza particolari influenze da parte delle attività commerciali.