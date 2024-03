50 Top Pizza 2024, si comincia: ecco le migliori pizzerie... dell'Asia!

A qualche settimana dall'annuncio delle date di 50 Top Pizza 2024, è già arrivato il momento di scoprire la prima delle speciali classifiche che ci accompagneranno anche quest'anno in un viaggio alla scoperta delle migliori pizzerie del mondo.

L'appuntamento iniziale è con la regione Asia-Pacific, in cui non sono mancate le sorprese e le riconferme.

Primo posto per The Pizza Bar on 38th, a Tokyo, che ribadisce la propria supremazia nella regione dopo aver vinto lo scettro già nel 2023.

Il podio si arricchisce con una grande cavalcata: al secondo posto troviamo Crosta Pizzeria, nelle Filippine, che sale dalla decima posizione dello scorso anno conquistando il favore della critica. Terza, invece, una new entry assoluta per la classifica, RistoPizza di Tokyo, pizzeria affidata alle mani del maestro Giuseppe Errichiello che debutta così con una posizione di assoluto rispetto. Quarto posto per Fiata By Salvatore Fiata, a Hong Kong, che sale dalla quinta alla quarta posizione, scambiandosi con 48h Pizza e Gnocchi Bar, a Melbourne, che dalla quarta scende alla quinta posizione. Ecco la classifica completa:

The Pizza Bar on 38th – Tokyo, Japan Crosta Pizzeria – Makati, Philippines RistoPizza – Tokyo, Japan Fiata by Salvatore Fiata – Hong Kong, China 48h Pizza e Gnocchi Bar – Melbourne, Australia

Al Taglio – Sydney, Australia Dante’s Pizzeria Napoletana – Auckland, New Zealand Massilia – Bangkok, Thailand Pizzeria Braceria CESARI!! – Nagoya, Japan Bottega – Beijing, China Pizzeria Mazzie – Bangkok, Thailand Spacca Napoli – Seoul, South Korea a mano – Makati, Philippines Da Susy – Gurugram, India Pizza Strada – Tokyo, Japan La Bottega Enoteca – Singapore, Singapore Il Caffè – Dubai, United Arab Emirates BACI – Hong Kong, China PST – Pizza Studio Tamaki – Tokyo, Japan Pizzeria da Tigre – Osaka, Japan Le Parùle Baku – Baku, Azerbaijan L’OLIVA – Bangkok, Thailand Andrea Style – Taipei City, Taiwan Queen Margherita of Savoy – Sydney, Australia Little Napoli – Hong Kong, China MASSIMOTTAVIO – Tokyo, Japan Pizzeria Peppe – Napoli sta’ ca” – Tokyo, Japan Lil Franky Pizzeria – Sydney, Australia L’INSIEME – Tokyo, Japan La Tripletta – Tokyo, Japan Gigi’s – Sydney, Australia Il Caminetto – Melbourne, Australia Shop225 – Melbourne, Australia +39 Pizzeria – Melbourne, Australia Five Olives – Phuket, Thailand Pizzeria e trattoria da ISA – Tokyo, Japan Pizzeria da CIRO – Kyoto, Japan Fresca – Jordan Valley, Israel Marni – Phuket, Thailand La Piedra – Jerusalem, Israel Pizzeria Cavalese – Jakarta, Indonesia Lilian – Auckland, New Zealand Beintema’s – Bandung, Indonesia Maestro Sourdough Pizza – Perth, Australia Leo’s – New Delhi, India SOLO Pizza Napulitana – Kuwait City, Kuwait Proof Pizza and Wine – Kuala Lumpur, Malaysia Wild Flour Italian – Taguig, Philippines Margherí – Ho Chi Minh, Vietnam A16 – Yokohama, Japan Pizza Madre – Sydney, Australia

Ben’s Pizzeria – Jakarta, Indonesia

Tra i premi speciali, il Ferrarelle Award per il Pizza Maker of the Year 2024 va a Yuichi Ito, di Crosta Pizzeria, mentre il Latteria Sorrentina Award per la Pizza of the Year 2024 va a Fiata By Salvatore Fiata per la sua appetitosa Provola e Pepe.