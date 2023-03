5 viaggi ispirati ai film candidati agli Oscar 2023: da Top Gun Maverick a Tàr

La Notte degli Oscar 2023 si avvicina sempre di più, il prossimo 12 marzo sapremo chi si è aggiudicato le più ambite statuette del mondo del cinema per quest’anno, nel frattempo Skyscanner ha selezionato 5 destinazioni dalla line-up dei film candidati per ispirare il vostro prossimo viaggio.

Questo nuovo trend si chiama set jetting, ovvero il viaggiare ispirati al proprio show televisivo o film preferito, scopriamo dunque cinque location da non perdere in base ai film candidati agli Oscar 2023. La prima opzione selezionata da Skyscanner è Berlino grazie al film Tàr (la recensione del film Tàr con Cate Blanchett): la suggestiva capitale tedesca ha una lunga tradizione musicale underground, non ha faticato infatti a fare da sfondo a questo musical drammatico. Le offerte economy A/R dall’Italia partono da 61 euro.

Anche le Isole Greche saranno grandi protagoniste delle vacanze 2023 grazie ai film Triangle of Sadness e Glass Onion - Knives Out, ambientati sull’isola Spetses. Le offerte A/R dall’Italia partono da 23 euro.

Anche la baia di San Diego è una meta perfetta per gli amanti del cinema, è stata infatti il set di Top Gun: Maverick assieme alla base militare North Island Naval Air Station. I viaggi A/R dall’Italia partono da 506 euro.

Arriviamo così a parlare di Irlanda grazie al film Gli spiriti dell’isola: immaginate un paesaggio aspro e delle scogliere selvagge, avrete idealizzato la costa occidentale dell’Irlanda, meta perfetta per un viaggio malinconico d’ispirazione cinematografica. Le offerte in questo caso partono da 37 euro.

Se a colpirvi più di tutti è stato il film Elvis, allora prenotare un viaggio verso Memphis è il minimo che possiate fare, così da visitare la casa del Re del rock and roll. Le offerte A/R dall’Italia partono da 547 euro. Ovviamente i prezzi sono validi nel momento in cui scriviamo ma potrebbero cambiare nel tempo…