I 5 set LEGO tratti da film e serie TV più belli di sempre: c'è anche Godzilla!

Ormai LEGO è arcinota per le sue collaborazioni di spessore: l'azienda dei mattoncini danesi produce stabilmente set e diorami tratti da franchise e IP di ogni genere, da Star Wars all'universo Marvel, dal mondo DC a Dungeons & Dragons. Ma quali sono i migliori set LEGO tratti da film e serie TV? Ecco la nostra top 5!

5 - Il Cappello Parlante di Harry Potter

Il Cappello Parlante tratto dalla saga di Harry Potter è stato lanciato a febbraio, in occasione del 20° anniversario dall'uscita al cinema di "Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban". Si tratta di un set LEGO da 561 pezzi, che viene venduto al prezzo di 99,99 Euro sul LEGO Store. La particolarità del modellino? Semplice: parla davvero! Grazie ad un blocco sonoro, il Cappello potrà dirvi la vostra Casa di riferimento: vi sentite più Grifondoro o Serpeverde?





4 - La Casa dei Nani di Biancaneve

Anch'esso rilasciato a febbraio, il Cottage di Biancaneve e dei Sette Nani è uno dei prodotti LEGO più belli in circolazione, grazie anche al suo numero elevatissimo di pezzi, pari a ben 2.228 in totale. Si tratta di una replica fedelissima - con tanto di minifigure di ogni singolo nano - della casa dei Sette Nani vista nel Classico Disney del 1938, che può essere vostra per il modico prezzo di 219,99 Euro sul LEGO Store.



3 - LEGO Godzilla

Pubblicato sul portale LEGO Ideas a dicembre, il maxi-diorama LEGO dedicato a Godzilla non poteva non rientrare in questa lista. Purtroppo non si tratta di un set acquistabile (almeno per ora), ma l'impatto scenico del diorama è innegabile. Al momento non sappiamo quanti pezzi siano serviti al costruttore MattE720 per realizzare un modellino del genere, ma si tratta comunque di un risultato impressionante!



2 - Lo Scudo di Captain America

Lo scudo LEGO di Captain America è la replica di una delle armi più famose del mondo del cinema, il che ne giustifica una posizione così alta nella nostra Top 5. A differenza degli altri modellini LEGO Marvel, quest'ultimo è un vero e proprio pezzo da esposizione composto dalla bellezza di 1.575 pezzi e destinato solo ad un pubblico adulto. Il prezzo? 209,99 Euro sul LEGO Store.



1 - La Torre LEGO degli Avengers

La Torre LEGO degli Avengers è sicuramente il set LEGO tratto da un film più impressionante mai realizzato. Con un'altezza di 90 centimetri, una lunghezza di 34 centimetri e una profondità di 25 centimetri, il modellino è uno dei più grandi lanciati dalla casa dei mattoncini danesi nel 2023, nonché il più grande di sempre della linea LEGO Marvel. In totale, il prodotto conta la bellezza di 5.201 pezzi, ed è disponibile sul LEGO Store al modico prezzo di 499,99 Euro.



