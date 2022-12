5 set LEGO perfetti per decorare la casa: dai bonsai alla Vespa

Tutti amiamo i LEGO, è inutile negarlo: il fascino dei mattoncini di plastica danesi è intramontabile e cattura sia i più piccoli, con set pensati anche per scopi educativi, sia i grandi, con favolose costruzioni come la Tour Eiffel LEGO lanciata a novembre. La loro bellezza, però, riguarda anche la capacità di adattarsi a qualsiasi ambiente casalingo.

Spesso si finisce per spendere molto per acquistare un set tra gli ultimi rilasciati, specie per quelli più ricchi di pezzi e dettagli. Fortunatamente, non mancano set LEGO sotto i 100 euro perfetti per decorare la casa. Gli amanti dell’architettura e dei viaggi, ad esempio, potranno acquistare il pacchetto LEGO Architecture Londra a 39,99 euro, il quale contiene National Gallery, Colonna di Nelson, London Eye, Big Ben (Elizabeth Tower) e Tower Bridge in una piccola riproduzione tanto semplice quanto efficace. Con i suoi 468 pezzi è adatto a tutte le età.

Se invece apprezzate la cultura giapponese e la botanica, il bonsai LEGO da 49,99 euro è il set perfetto per voi, simbolo di armonia ed equilibrio. Il risultato finale è un oggetto da esposizione da 18 centimetri di altezza, con classiche foglie verdi o germogli rosa del ciliegio a seconda delle preferenze. Facile da realizzare, bellissimo da vedere sopra qualsiasi mobile della propria casa. O ancora, più romantica è l’orchidea LEGO da 49,99 euro, con meno pezzi ma un aspetto sempre fantastico: con 5 foglie alla base e 2 radici aeree, può essere personalizzato tra steli e fiori raggiungendo fino 39 centimetri di altezza.

Gli artisti preferiranno altrimenti Progetto d'arte - Creiamo insieme, set che a breve andrà fuori catalogo ed è ora proposto al prezzo di 83,99 euro sul sito ufficiale LEGO. Questo set LEGO Art è composto esclusivamente da puntini, grazie ai quali si possono realizzare torte, cuori, pizze o dinosauri grazie a ben nove set di istruzioni; terminata la griglia 3x3, l’opera d’arte può essere appesa al muro per catturare lo sguardo degli ospiti.

Da bravi italiani non possiamo però dimenticarci, infine, della Vespa 125 LEGO da 99,99 euro: l’icona italiana prende forma in un set blu pastello da 1.106 pezzi, con motore in mattoncini e persino accessori come casco, cesto e bouquet di fiori. Per un tuffo nel passato colmo di nostalgia, questo è indubbiamente il set ideale.