5 Seconds of Summer al Mediolanum Forum di Assago stasera 26 Settembre: la scaletta

Appuntamento imperdibile stasera al Mediolanum Forum di Assago per i fan dei 5 Seconds of Summer. Il gruppo musicale di Sydney infatti porterà il suo “The 5 Seconds of Summer Show” a Milano, vediamo tutti i dettagli dello show.

Sulla base di quanto proposto nelle altre date, la scaletta del concerto dovrebbe essere la seguente:

Bad Omens

2011

Caramel

BLENDER

Easier

Babylon

If Walls Could Talk

She's Kinda Hot

Amnesia

CAROUSEL

Who Do You Love (The Chainsmokers cover)

Vapor

Waste the Night

Don't Stop

Wrapped Around Your Finger

Ghost of You

Want You Back

Disconnected

You Don't Go To Parties

Me Myself & I

Why Won't You Love Me

Best Friends

Meet You There

Teeth

Jet Black Heart

She Looks So Perfect

Outer Space

Youngblood

Ovviamente, non sono escluse modifiche dell’ultimo secondo o sorprese.

I biglietti del concerto possono essere acquistati direttamente su Ticketone e sulle principali piattaforme di rivendita di ticket. Come indicato direttamente nella pagina d’acquisto, è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun account. Nel momento in cui stiamo scrivendo, il parterre in piedi non è disponibile, mentre il 1 Settore Numerato ha un prezzo di 57,50 Euro, che diventano 52.90 Euro per il 2 Settore Numerato e 48,30 Euro per il 3 Settore Numerato.