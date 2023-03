5 ricette ispirate dagli anime giapponesi che potete cucinare comodamente a casa

Lo streetfood rappresentato all' interno degli anime è sicuramente un grandissimo richiamo per gli otaku, ma per mangiare dell' ottimo cibo giapponese non è per forza necessario prendere un volo intercontinentale. Vediamo dunque come preparare degli ottimi manicaretti, con ingredienti facilmente reperibili e con tempo zero.

“Shin'ya shokudō” (La Taverna di Mezzanotte) di Yaro Abe, da cui è stata anche tratto il celebre dorama “Midnight Diner Tokyo Stories” insegna: la tavola è quel luogo attorno al quale ci riuniamo per condividere racconti e comunicare emozioni.

Non esiste miglior comune denominatore che possa unire l'Italia al Paese del Sol Levante, se non quello dell' arte culinaria ed in effetti quando si parla di mangiare i giapponesi si prendono molto sul serio, citando all' interno dei propri prodotti di animazione - e penso a “Food Wars: Shokugeki no Souma” - ma anche nei grandi classici dello shonen, che spesso e volentieri includono personaggi principali “mangioni”: Goku in Dragonball o Monkey D. Luffy in One Piece... questo che è a tutti gli effetti un trend sempreverde. Ma quali sono i più gustosi piatti tratti degli anime giapponesi?

Andiamo a scoprirli (e gustarli) insieme:

1. Yakisoba Pan : in ogni istituto giapponese che si rispetti c'è una mensa o caffetteria che rivenda i yakisoba pan. Si tratta di panini morbidi tipo hot-dog denominati “koppe-pan” che racchiudono un ripieno di noodles di grano conditi.

Ingredienti:

150 g di soba noodles

Mezza cipolla

1 carota

Qualche foglia di cavolo verza

Salsa yakisoba

2 panini per hot dog

Olio di sesamo Sesamo bianco

Katsuobushi (opzionale)

Maionese

Cucinarli è molto semplice: vi basterà preparare un soffritto con cipolla, carote e cavolo verza a cui sostituirete, al posto dell' olio evo quello di sesamo. Aggiungete i soba noodles precotti al composto, la salsa yakisoba e saltate a fuoco basso. Una volta amalgamato il tutto inseritelo all' interno di due fatte di pane per hot dog, precedentemente spalmate con maionese. Se gradite condite con fiocchi di katsuobushi. Et voilà il vostro Yakisoba è pronto!

2. Yakitori: si tratta di spiedini di carne molto simili ai nostri arrosticini abruzzesi, spesso consumati all' interno dei locali izakaya come accompagnamento agli alcolici. In Giappone utilizzano diverse parti del pollo per realizzarli (coscia, cartilagini, fegato...), voi per praticità provateli impiegandone il petto.

Ingredienti per 12 spiedini:

500 grammi di fusi o cosce senza ossa, con la pelle

6 porri piccoli

12 spiedini di bambù

Per la salsa teriyaki

100 ml di salsa di soia

100 ml di mirin

4 cucchiai di zucchero

Mettete gli spiedi di bambù in ammollo all' interno dell' acqua (importante, altrimenti bruceranno!). Intanto preparate la salsa teriyaki: versate in un pentolino il mirin, la salsa di soia e lo zucchero, mettete sul fuoco e fate sciogliere fino a ottenere una salsa leggermente addensata. Una volta tagliato il pollo a quadratini uguali di circa 3 x 2 cm, infilzatelo nello spiedo, alternando il porro. Spalmate dunque i vostri yakitori con la salsa precedentemente preparata. Utilizzate il forno con la resistenza superiore al massimo, appoggiandoli sulla griglia di metallo con sotto una taglia rivestita di alluminio. Cuocete per 7-10 minuti girando spesso e avendo cura di ri-applicare la salsa.

3. Takoyaki: si tratta di un celebre street food a base di polpettine di polpo ricoperte di pastella e cotte alla griglia. Un perfetto spuntino da asporto, spesso consumato durante i festival. La preparazione è più ostica rispetto alle precedenti, ma non impossibile. L'unico limite è la necessità di una speciale piastra sagomata, reperibile anche online.

Ingredienti:

250g Farina 00

3 Uova

Brodo di pesce

500ml di sale

Zucchero q.b

Zenzero q.b

Erba Cipollina q.d

Tentacoli di polpo

Preparazione: sminuzzate erba cipollina e radice di zenzero, quindi ripulite i tentacoli di polpo. Fateli bollire per 10 minuti, scolati e tagliateli a cubetti piccoli. In una scodella unite la farina, le uova, il brodo di pesce, una presa di zucchero e sale, quindi lavorate con le fruste fino ad ottenere una pastella omogenea e abbastanza densa. A parte scaldate la piastra con olio di semi e “distribuite” il composto con carta assorbente. Non appena la piastra inizierà a fumare versate la pastella, inserite al centro di ogni forellino della piastra un cubetto di polpo, una punta di erba cipollina ed un pizzico di zenzero. Cuocete per qualche minuto fino a quando la pastella inizierà a staccarsi, poi aiutandovi con uno stecchino girate delicatamente le vostre polpette così da farle cuocere su tutti i lati. Servite con maionese e fiocchi di katsuoboshi.

4. Kare Rice o Curry Rice: i fan di Evangelion ricorderanno sicuramente il curry rice preparato da Misato, ma saranno stupiti dall' apprendere quanto sia semplice realizzarlo.

Ingredienti:

Per il Riso:

200 ml di Acqua

180 g di Riso a chicco corto (tipo originario)

Per la Carne al Curry:

400 ml di Acqua

300 g di Manzo o pollo

50 g di Dadi da Cucina al Curry

2 Patate medie

1 Carota

1/2 di Cipolla

q.b. di Olio Extravergine d'Oliva

In assenza di un cuociriso, che facilita di molto il compito, procedete sciacquando il riso a chicco corto diverse volte, fino a che l'acqua sarà diventata limpida. Mettetelo quindi in pentola con 200 ml d'acqua, cuocete quindi a fiamma media mantenendo coperchio appoggiato. Quando l'acqua inizierà a bollire abbassate la fiamma al minimo per 13 minuti, dunque alzate di nuovo la fiamma, stavolta al massimo per 30 minuti. Lasciate riposare. In un ampia padella antiaderente effettuate la preparazione di un semplice spezzatino: soffriggete la cipolla, dunque aggiungete i pezzi di carne (manzo o pollo a scelta). Una volta che si saranno ben dorati aggiungete carote, patate e acqua. Coprite con un coperchio e cuocete a fiamma media per circa 30 minuti, a quel punto aggiungete il dado del grado di piccantezza che preferite. Impiattate avendo cura di isolare il riso bianco dal sugo.

5. Onigiri Chi non conosce i celebri triangolini di riso, perfetto snack per tutte le occasioni? In Giappone sono reperibili praticamente in ogni konbini (piccoli negozi di rivendita al dettaglio).

Ingredienti:

Riso a chicco corto 250 g

Aceto di riso 60 ml

1 cucchiaio di Zucchero di canna

1 cucchiaino di Sale

Salmone precotto in scatola

1 cucchiaio Maionese

1 foglio Alghe Nori

Per il riso potete impiegare la preparazione del riso per curry, condendolo però con aceto, zucchero e sale. In una ciotola prendete il salmone precotto e unitelo alla maionese, avendo cura di miscelarlo e schiacciarlo con una forchetta.

Dopo esservi inumiditi le mani schiacciate il riso, disponendolo su un foglio di pellicola, dunque sagomatelo a forma di palla ovale. Disponete al centro il condimento a base di salmone e chiudete il foglio di pellicola al fine di creare una pallina. Una volta richiuso sagomatelo a forma di triangolo, quindi fatelo riposare in frigo. Srotolate la carta e aggiungete un piccolo rettangolino di alga nori precedentemente pretagliato per impugnarlo meglio.