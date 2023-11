5 profumi di lusso economici per lui e per lei da regalare a Natale: figurone garantito

Regalare un profumo a Natale può sembrare scontato ma in realtà si tratta di un regalo sempre gradito, sopratutto se siete in grado di "indovinare" la fragranza giusta. Siete indecisi? Non preoccupatevi, con i nostri consigli farete un figurone: ecco 5 profumi di lusso ma economici, per un regalo di qualità ma con un occhio attento al portafoglio.

ZOUSZ Eau De Parfum

Non è un marchio celebre ma vi assicuriamo che questo profumo da uomo ha tutto quello che serve per diventare un best seller. Citato su GQ e altre riviste di lifestyle maschile ZOUSZ è un profumo a base di legno nero di oud proveniente da alberi del Sud-Est Asiatico con note di pepe nero, cardamomo, ambra e vaniglia. Unico difetto? Pur essendo un Eau De Parfum, la persistenza non è il suo punto di forza. Costa 65 euro per il flacone da 50ml

Calvin Klein CK One Eau De Toilette

E' una delle fragranze più vendute in Italia, un Eau De Toilette da uomo e da donna a base di tè verde, rosa, viola, muschio e ambra, un profumo fruttato per lui e per lui, per tutti. Per contesti informali e formali, CK One è un must have assoluto. Costa 49.99 euro in flacone da 100 ml, ora in offerta su Amazon anziché 87,99 euro.

Hugo Boss The Scent

Disponibile in versione per lui e per lei, la fragranza maschile apre con note di zenzero, frutti esotici e cuoio mentre il profumo femminile ha note di pesca e mele, con l'aggiunta di un tocco di fresia e osmanto, e l'aggiunta di cacao tostato in chiusura. Hugo Boss The Scent costa 55.80 euro per il flacone da 100ml



Guess Seductive Red

Una fragranza questa dedicata al pubblico femminile, dal retrogusto ciliegia e dall'odore molto dolce. Flaconcino e tappo super lusso in vetro rosso con dettagli color oro. Il prezzo? 14.99 euro per 30 ml, misura "da borsetta" perfetta per un regalo alla persona amata. Dura a lungo sulla pelle, ma le dimensioni ridotte del flacone permettono solo poche vaporizzazioni prima che si esaurisca.

Iceberg Twice Man

Costa pochissimo ed è perfetto per i ragazzi giovani, ottimo per la scuola o per una serata con gli amici. Iceberg Twice è un profumo a base di limone e menta bianca con note di lavanda, timo cumino, legno di sandalo, cannella e patchouli. Il prezzo? 12.80 euro per la boccetta da 125ml, praticamente regalato.