5 orologi uomo da regalare a Natale: figurone assicurato spendendo poco

Non sapete cosa regalare a Natale? Non siete i soli... su queste pagine vi abbiamo consigliato tre profumi di nicchia buonissimi ed economici ma magari state pensando di regalare un orologio. Tranquilli, anche in questo caso vi aiutiamo noi con cinque orologi per tutte le tasche e per tutti i gusti, dai diver sportivi ai modelli più classici.

Swatch x Simpson

La nuova collezione Swatch x Simpson è composta da tre orologi al quarzo con cassa in plastica e cinturino in gomma con tre diversi quadranti: due dedicati alla famiglia più amata del piccolo schermo e uno dedicato alle buonissime ciambelle Donuts. I prezzi partono da 95 euro sul sito di Swatch, una idea regalo originale, spiritosa ed economica, un must per gli amanti del cartoon ambientato a Springfield.

Orient Mako 2/Ray 2

Il prezzo di questo diver Orient automatico vi lascerà senza parole: Mako 2/Ray 2 costa 191 euro, prezzo davvero ottimo per un orologio subacqueo fino a 200 metri con cassa simil Oyster da 41 mm, quadrante nero o blu scuro protetto da un vetro minerale, lunetta unidirezionale, corona a vite e movimento automatico giapponese di produzione Orient. Un vero gioiellino, rispetto agli altri orologi della nostra selezione questo è il più costoso, ma la buona resa vale la spesa.

G-Shock GMA-S2100BS-7A

L'orologio perfetto per chi ha nostalgia dell'estate: G-Shock GMA-S2100BS-7A Bright Summer costa 89.99 euro su Amazon e presenta una cassa ottagonale decorata con colorazioni estive come lime, viola, azzurro e arancione, per chi vuole il colore a tutti i costi e non vede l'ora di tornare in spiaggia. Il prezzo contenuto rende questo G-Shock un regalo davvero azzeccato per Natale, assicuratevi solo che il destinatario abbia un polso abbastanza grande...

Casio MTP-B145

Orologio impermeabile fino a 5 atmosfere (50 metri), Casio MTP-B145 è equipaggiato con una batteria della durata stimata di tre anni e si distingue per il suo elegante bracciale integrato in metallo e cassa tonda con quadrante in vari colori vivaci, ad un prezzo di 70 euro su Amazon. Il nostro consiglio? Puntate sul quadrante turchese simil Tiffany... non ve ne pentirete.

Invicta Pro Diver

Costa 82 euro su Amazon ed è un diver solido e robusto che riprende il design dell'iconico Rolex Submariner, con quadrante nero, bracciale a tre maglie piatte simil Oyster, ghiera (nera o bicolore) e quadrante nero. La cassa misura 37mm ed il movimento è al quarzo, Invicta Pro Diver è impermeabile fino a 200 metri... niente male, a questo prezzo.

Bonus: cofanetto porta orologi

Se avete regalato un orologio o se il destinatario del regalo ha già molti pezzi in collezione, un cofanetto porta orologi è d'obbligo. I cofanetti Mirage Luxury Travel sono disponibili in versione singola, doppia o tripla: il porta orologi a doppio scomparto costa 58 euro ed è disponibile in vari colori tra cui nero, grigio, blu e verde. In alternativa, Rothwell propone una custodia zip per cinque orologi a 59.95 euro, disponibile nei colori blu, nero, marrone, grigio e verde.