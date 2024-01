5 orologi con un ottimo rapporto qualità prezzo da comprare nel 2024

Il nuovo anno è iniziato, avete voglia di inaugurare il 2024 comprando un orologio ma non sapete ancora su cosa orientarvi? Non disperate: vi proponiamo 5 orologi che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo e che potrete acquistare senza sborsare troppi soldi. Siete pronti? Iniziamo!

Orient Mako 2/Ray 2

Orient Mako 2/Ray 2 costa 191 euro, ottimo prezzo per un orologio subacqueo fino a 200 metri con cassa stile Oyster (dimensioni 41 mm), quadrante nero profondo o blu scuro protetto da un vetro minerale, il tutto alimentato da un movimento automatico giapponese Orient/Seiko Epson. Per poco meno di 200 euro potete portarvi a casa un diver automatico di grande pregio e con un design che richiama i più celebri coronati, mantenendo tuttavia una sua identità precisa e ben riconosdibile.

Citizen Tsuyosa

Citizen Tsuyosa è uno degli orologi più venduti e chiacchierati degli ultimi tempi: un segnatempo a carica automatica con movimento giapponese, riserva di carica di 40 ore, cassa in acciaio da 40 mm, fondello a vista e bracciale integrato stile Tissot PRX. Disponibile con una vasta gamma di quadranti coloratissimi e vivaci (giallo, verde, blu e tanti altri), Citizen Tsuyosa costa 245 euro su Amazon.

Tissot PRX Digital

Tissot PRX è la riedizione di un modello culto degli anni '70, con bracciale integrato e un design della cassa che ricorda lo stile Genta (mente dietro al Royal Oak e tanti altri segnatempo iconici). Questa versione che vi consigliamo presenta sempre il bracciale in acciaio integrato, cassa in acciaio e quadrante digitale alimentato da un movimento al quarzo. In vendita nella colorazione acciaio o oro PVD, costa 395 euro di listino, ma in gioielleria è spesso possibile spuntare un prezzo più basso.

Festina Orologio con Cinturino in Pelle F20248/2

Questo orologio Festina con bracciale marrone in pelle di vitello costa solamente 69 euro. Il movimento è al quarzo (a questo prezzo non si può proprio pretendere di più), la cassa in acciaio da 36mm con resistenza all'acqua garantita fino a 30 metri, più che sufficiente per un utilizzo non professionale. Il quadrante è essenziale, con indici color oro o argento, per un tocco di eleganza che non passerà inosservato.

Casio Orologio Elegante MTP-V001GL-1B

Un Casio con cinturino in pelle costa 35 euro è un vero affare: l'orologio presenta una cassa in ottone PVD color oro dalle dimensioni piuttosto generose (42 millimetri), quadrante protetto da vetro minerale, cinturino in pelle marrone e movimento al quarzo targato Casio. Certamente non parliamo di un orologio di lusso ma di un everyday watch da utilizzare tutti i giorni, a questo prezzo non troverete di meglio nella categoria di riferimento, garantito.