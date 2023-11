5 marche di orologi che non conoscete ma che amerete subito: lusso a buon prezzo

Quando si parla di marche di orologi i nomi che vengono in mente sono sempre gli stessi: Rolex, Omega, AP e Patek Philippe se pensiamo agli orologi di lusso, oppure Seiko, Citizen e Tissot se ci riferiamo a orologi dal prezzo più accessibile. Cercate qualcosa di diverso? Nessun problema, ecco cinque marchi di orologi che non conoscete ma che vi stupiranno.

Christopher Ward

Christopher Ward è un marchio inglese di orologi molto apprezzato dagli appassionati. Il brand produce orologi elengati, sportivi, diver, con bracciali in acciaio o in pelle, in catalogo anche orologi con fasi lunari e GMT. I prezzi? Accessibili, si parte da poco meno di 900 euro fino a poco oltre 3.000 euro, tra i modelli più interessanti troviamo i diver della famiglia Trident con un design originale e iconico tra gli appassionati del marchio. Christopher Ward vende solo online con spese di spedizione gratuite in tutto il mondo.

Frederique Constant

Lusso accessibile è il motto di Frederique Constant, marchio di proprietà del gruppo Citizen. Frederique Constant produce orologi di lusso per lui e per lei con prezzi a partire da 800 euro, segnatempo di manifattura con cinturini in pelle o bracciali in acciaio e casse in acciaio, oro rosa o oro giallo. Particolarmente degna di nota la collezione Highlife che propone orologi sportivi con bracciale integrato a prezzi a partire da 1.800 euro.

Bell & Ross

Azienda specializzata nella produzione di orologi di stampo militare, Bell & Ross propone segnatempo di lusso con un design iconico e diverso dal solito, perfetto per chi cerca un orologio con un carattere unico. La collezione BR 05 presenta casse quadrate e bracciali integrati ma in catalogo anche modelli più tradizionali come diver sportivi GMT.

Mido

Nata nel 1918, Mido è una Maison svizzera che produce orologi di qualità a prezzi ancora contenuti. Tra questi i diver della famiglia Ocean Star, i cronografi sportivi Baroncelli e il Multifort, orologio con cassa a forma di televisore e bracciale integrato in acciaio o gomma, un modello di grande successo negli ultimi mesi, grazie anche ad un prezzo di listino abbordabile fissato a 1.200 euro.

Junghans

Junghans è un marchio tedesco che produce orologi classici e sportivi dal design che richiama forme e stili degli anni '60 e '70. Orologi vivaci contraddistinti da cinturini in pelle coloratissimi e quadranti minimali, animati da movimenti automatici o al quarzo. Sicuramente non sono i "soliti" orologi!