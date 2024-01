5 orologi di lusso a un prezzo accessibile sotto i 2.000 euro: c'è anche un Tudor!

Chi ha detto che gli orologi di lusso costano troppo? E' vero, moltissimi segnatempo hanno prezzi elevati ma è possibile comprare ottimi orologi automatico o al quarzo a cifre decisamente interessanti. Seguendo i nostri consigli per gli acquisti potrete acquistare un orologio di lusso a meno di 2.000 euro. Si parte!

Tag Heuer F1 Date

Orologio iconico di Tag Heuer, è un segnatempo sportivo con cassa in acciaio spazzolato a partire da 41mm e cinturino in gomma o bracciale in acciaio. Tag Heuer F1 Date presenta la finestra per la data a ore 3 con prezzi a partire da 1.450 euro per il modello con cinturino in caucciù e movimento al quarzo.

Tudor 1926

Gli orologi della collezione Tudor 1926 si ispirano al passato della Maison, con un design elegante e raffinato. Casse di varie dimensioni (da 28mm) quadranti nei colori nero, argento o bianco decorati con pietre preziose o indici in acciaio, oro o opalino. Disponibile in configurazione con bracciale o in acciaio o cinturino in pelle a partire da 1.910 euro. Scopri anche altri orologi Tudor con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Mido Multifort TV

La cassa rettangolare in acciaio (con fondello a vista) caratterizza questo modello Mido, riedizione di un classico anni '70. Orologio con movimento automatico (riserva di cassa fino a 80 ore), vetro zaffiro antiriflesso e corona a vito, Mido Multifort TV Big Date è disponibile con quadrante nero, blu o verde e bracciale in acciaio o cinturino arancione o blu in gomma a partire da 1.170 euro.

Longines Hydoconquest

La famiglia Hydroconquest di Longines è da sempre un simbolo della Maison svizzera. Diver in acciaio proposti in una grande varietà di modelli, con cinturino bicolore acciaio e oro o solo acciaio, quadranti nei colori blu, nero o verde e dimensioni a partire da 32 millimetri. I prezzi partono da 1.200 euro per i modelli da 39mm al quarzo. Modello consigliato? Longines Hydroconquest 41 millimetri con bracciale bicolore acciaio e pvd oro costa 1.750 euro.