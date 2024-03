5 orologi low cost che costano poco, meno di 300 euro. Qualità Swiss Made al giusto prezzo

Siete in cerca di un regalo (magari per la festa del papà) e avete deciso per un orologio da uomo? Ottima scelta ma avete paura che il vostro budget non vi permetta di comprare molto. Sbagliato! Grazie ai nostri consigli per gli acquisti scoprirete cinque orologi di marca che costano poco ma senza rinunciare alla qualità dei segnatempo Swiss Made.

Tissot Everytime

Tissot PR 100

Bulova Aerojet Automatic

Orologio dal design classico di stampo vintage con cassa rotonda in acciaio da 40mm, quadrante bianco con numeri romani, cinturino nero in pelle di mucca intercambiabile con sgancio rapido e vetro zaffiro antigraffio.Il movimento è al quarzo con funzione ore, minuti e secondi e indicatore di carica EOL che permette di capire al volo quando la batteria si sta scaricando.Altra proposta Tissot, sempre con cassa in acciaio da 40mm,Il movimento è al quarzo di produzione svizzera, il vetro è uno zaffiro antigraffio mentre il bracciale è in acciaio inossidabile con chiusura a farfalla a pulsante. Costa 295 euro a listino.Passiamo ad un modello automatico by Bulova con cassa in acciaio da 41 millimetri e cinturino in pelle con fibbia ad ardiglione., disponibile con quadrante nero, grigio e bianco con inserti color oro, apertura frontale sul dial e fondello a vista. Costa 299 euro di listino, in offerta a 272 euro su Amazon

Festina Timeless F20463/2

, un cronografo con cassa (da 45mm) e bracciale in acciaio, vetro minerale e movimento al quarzo giapponese Miyota.Il quadrante è disponibile in vari colori come blu, argento, nero e verde al prezzo consigliato di 149,99 euro... davvero economico, e su Amazon è in offerta a 123 euro nel momento in cui scriviamo.

Citizen Diver's Eco Drive 200 mt

: Citizen Diver's Eco Drive 200 mt si caratterizza per una cassa in acciaio da 44 millimetri, bracciale in acciaio con doppia chiusura di sicurezza, fondello e corona a vita, ghiera unidirezonale girevole e movimento Eco Drive a carica solare con riserva di carica di 180 giorni.Il quadrante è verde brillante, così come la ghiera. Un orologio da immersioni che può essere usato anche per la vita di tutti i giorni, ad un prezzo davvero interessante.