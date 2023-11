5 orologi davvero belli usciti nel 2023 con un prezzo accessibile a tutti

Questi nuovi orologi usciti nel 2023 sono belli, pratici, affascinanti ed economici: per acquistarli bastano meno di 1.000 euro e sono facilmente reperibili anche nei negozi fisici e online, non essendo in edizione limitata. Potrebbero essere delle buone idee per i regali di Natale, da fare e ricevere...

Bulova Oceanographer GMT

La riedizione del Bulova Oceanographer (storico modello uscito negli anni '60) guadagna la funzione GMT ma non solo, perché questo modello si presenta anche con tre nuove colorazioni inedite tra cui bianco e nero, "pepsi" e nero e marrone. Monta il calibro Miyota 9075 automatico (relativamente economico ma funzionale) e presenta un design più snello rispetto alla versione non GMT uscita nel 2020, con una cassa da 41mm. Costa 799 euro su Amazon.

Swatch x Blancpain Scuba Fifty Fathoms

Dopo il grande successo di Omega MoonSwatch, Swatch collabora con Blancpain (altra maison di proprietà del gruppo svizzero) per festeggiare i 70 anni dell'iconico diver Fifty Fathoms. La linea include vari modelli con cassa in bioceramica, cinturino in tessuto e con movimento automatico Sistem51 di Swatch. Il prezzo? 399 euro, ma trovarli a listino non è semplice.

Tissot PRX Digital

Tissot PRX è uno degli orologi di maggior successo degli ultimi anni, riedizione di un modello culto degli anni '70, con bracciale integrato e un design che ricorda lo stile del maestro Gerald Genta. Questa versione presenta sempre il bracciale in acciaio integrato, cassa in acciaio e quadrante interamente digitale alimentato da un movimento al quarzo. Disponibile nella doppia colorazione argento o oro, costa 395 euro.

Swatch x Simpson

Swatch ha ideato una serie di orologi in collaborazione con i Simpson, con prezzi a partire da 95 euro. Orologi con cassa rotonda in plastica e cinturino in silicone, decorati con i personaggi della famiglia più amata del piccolo schermo. Il modello più bello? A nostro avviso quello dedicato alla celebre donuts con glassa rosa.

Nodus Sector Sport

Nodus è uno dei microbrand più in vista degli ultimi tempi, questo modello dal design sportivo presenta un design sicuramente accattivante con cassa da 38mm, bracciale con maglia centrale lucida e quadrante in tre diversi colori (tra cui un giallo davvero brillante). Nodus Sector Sport è animato da un movimento Seiko e non presenta complicazioni di alcun tipo (neanche la data), essenziale ma funzionale. Costa 475 dollari sul sito di Nodus.