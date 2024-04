5 marche di orologi poco conosciute che spaccano tutto per rapporto qualità prezzo

Quando si parla di orologi è facile citare sempre le stesse marche: Rolex, Omega e Audemars Piguet, oltre ai "soliti" Hamilton, Tissot, Longines, Citizen e Seiko. Ma ci sono tante marche di orologi poco conosciute ma che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità prezzo: ve ne proponiamo 5 che non conoscete ma imparerete presto ad amare.

Christopher Ward

Microbrand inglese che propone una grande quantità di orologi di vario genere: diver, orologi stile vintage, dress watch e tool watch con uno stile estetico unico e una qualità costruttiva elevata. I prezzi degli orologi Christopher Ward partono dagli 800 euro per orologi automatici con cassa e bracciale in acciaio, le spese di spedizione sono gratis in tutto il mondo e avete 60 giorni di tempo per restituire il vostro orologio in caso di ripensamento.

Certina

Marchio svizzero che produce orologi da uomo e donna dal design principalmente sportivo, pur non disdegnando qualche segnatempo più elegante. La linea Certina DS Action propone orologi dal look iconico rivisitati in chiave moderna, con bracciali in acciaio o tessuto. Unico problema, dallo store locator sul sito di Certina non risultano rivenditori attivi in Italia. Ma c'è sempre l'acquisto online...

Glycine

Altro brand svizzero recentemente acquistato dal gruppo Invicta, gli orologi Glycine si contraddistinguono per l'utilizzo di materiali di qualità. Propone principalmente diver e tool watch, tra le linee più rappresentative troviamo Air Man dedicata all'aviazione e la linea di diver Combat Sub. Prezzi medi inferiori a 1.000 euro per orologi automatici con cassa e bracciale in acciaio.

Yema

Yema è un brand francese attivo dal 1948, produce orologi automatici con calibri di manifattura a prezzi competitivi. Date uno sguardo alla linea Yema Superman composta da segnatempo con bracciali e cassa in acciaio ad un prezzo medio di poco superiore ai 1.000 euro.

Paul Picot

Paul Picot non è un marchio particolarmente noto presso il grande pubblico ma questa Maison ha alle spalle una storia importante e di lunga durata. Oggi propone modelli nuovi alternati a segnatempo heritage con design ispirato a modelli vintage: tra le collezioni più in vista troviamo le serie Paul Mariner per chi ama i diver, Gentleman per gli amanti dei dress watch e Yatchman. Trovate il catalogo completo sul sito ufficiale di Paul Picot.

