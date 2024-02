5 orologi bellissimi al Festival di Sanremo 2024: Rolex, AP e Patek, stile da vendere

Per gli amanti degli orologi di lusso, il Festival di Sanremo è una vetrina importante dal momento che gli artisti in gara non mancano di sfoggiare grandi pezzi al polso, tranne rari casi, come Dargen D'Amico, che per la sua avventura al festival della canzone italiana ha preferito affidarsi ad un economico e coloratissimo Swatch.

Prima di proseguire, scopriamo quali sono le canzoni di Sanremo più ascoltate, con Geolier, Annalisa e Mahmood che dominano la classifica degli ascolti online su YouTube.

Patek Philippe Nautilus - Geolier

Il rapper napoletano Geolier sfoggia durante la seconda serata un bellissimo Patek Philippe Nautilus 5980/1A-001 in acciaio con complicazione centrale cronografo. Uno sportivo elegante di grande pregio che può arrivare a costare oltre 100.000 euro sul mercato secondario, una scelta non comune per un rapper di grande impatto.

Rolex Oyster Perpetual Bubble - Stash dei The Kolors

Il cantante dei The Kolors si presenta sul palco con un più sobrio Rolex Oyster Perpetual Bubble in acciaio con quadrante "a palloncini" che riprende i colori di tutti i dial di questo orologio, tra cui rosa, verde, blu, verde, giallo e rosso. Elegante e discreto, con un tocco di colore.

Omega Speedmaster - Marco Mengoni

Il cantante di Ronciglione ha una particolare passione per il marchio Omega e al Festival di Sanremo ha sfoggiato uno Speedmaster in acciaio e uno Speed in oro rosa con lunetta diamantata. Entrambi davvero belli, lo Speedmaster in oro Sedna ha però una marcia in più, proprio come Marco. Se anche voi desiderate indossare un segnatempo di questa Maison, ecco tre orologi Omega che costano meno di quanto pensate.

Rolex Day Date Full Gold - Loredana Bertè

Loredana Bertè sfoggia un iconico Rolex Day Date (1803) vintage con cassa e bracciale in oro giallo. Una scelta non comune dal momento che si tratta di un segnatempo maschile, portato con grande disinvoltura da una signora della musica italiana.

AP Royal Oak Jumbo Full Gold - Lazza

Bonus: Swatch What if? - Dargen D'Amico

Ultimo, ma non per importanza,, pezzo particolarmente bramato dagli appassionati del marchio Audemars Piguet.L'orologio è in queste ore sulla bocca di tutti anche per un commento del rapper milanese sui social, il quale ha sottolineato come l'orologio sia di sua proprietà affermando di non doverlo restituire al termine della kermesse. Una frecciatina ad un collega?Dargen porta a Sanremo unadi Swatch in vendita dal 15 febbraio.L'artista si è esibito fino ad ora con l'orologio in due colorazioni, rosa shock e giallo limone, ma la capsule comprende anche i modelli azzurro e verde, oltre al nero e beige Caratterizzato da una cassa quadrata in bioceramica, questo orologio presenta in aggiunta un packaging interamente riciclabile.