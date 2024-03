5 orologi belli ed economici di grande marca, i nostri consigli per gli acquisti

Chi ha detto che per comprare un bell'orologio bisogna spendere tanto? D'accordo, gli orologi di lusso hanno il loro indubbio fascino ma si possono acquistare segnatempo di bell'aspetto e perfettamente funzionanti anche con poche decine di euro. Non ci credete? Ecco 5 orologi economici di marca che dovreste prendere in considerazione.

Casio MTP-B145D-2A1VEF

Festina F6804/E

Fossil Carraway

Casio Orologio Elegante MTP-V001GL-1B

Un(su Amazon costa 74.74 euro ), parliamo di, orologio con cassa 4mm in acciaio e bracciale integrato sempre in acciaio sullo stile di Tissot PRX, vetro minerale, e movimento al quarzo con tre anni di autonomia, tutto in un peso inferiore agli 80 grammi.Casio MTP-B145D-2A1VEF è resistente all'acqua fino a 5 bar, non si tratta di un diver quindi ma almeno potete lavarvi le mani senza togliervi l'orologio.Questo orologio Festina èpoiché a fronte di un prezzo di listino di 139 euro è possibile spuntare online uno street price molto più basso, sui 60 euro.Festina F6804/E ha una cassa in acciaio 316L in PVD oro, cristallo minerale completamente piatto, cinturino in un elegante colore colore nero e quadrante laccato marrone con indici bastoni e numeri romani. Fossil Carraway costa 144 su Amazon ma non lasciatevi ingannare dal prezzo basso perché questo segnatempo può regalarvi grandi soddisfazioni. La cassa da 30 millimetri è in acciaio, il cinturino in pelle e il cristallo è interamente in vetro minerale, l'orologio è mosso da un movimento al quarzo ed èFossil Carraway è disponibile in più varianti di colore, con cinturino marrone e quadrante crema o cinturino marrone, quadrante bianco e cassa PVD oro.

Questo orologio Casio con cinturino in pelle costa solamente 35 euro: si presenta con una una cassa in ottone (e non in acciaio) PVD color oro da 42mm con quadrante protetto da vetro minerale, cinturino in pelle marrone e movimento al quarzo di produzione giapponese. Un orologio perfetto per l'uso quotidiano, affidabile e preciso, certamente non parliamo di un orologio di lusso ma a questo prezzo non troverete di meglio, garantito.

Venezianico Redentore Laguna

ha un prezzo di listino di 450 euro ed è dunque una proposta premium dal prezzo sensibilmente più alto rispetto agli altri orologi che vi abbiamo segnalato qui sopra.Orologio con un design che si ispira alla Basilica del Redentore dell'architetto veneziano Andrea Palladio, equipaggiato con cassa da 36 millimetri in acciaio 316L, dial con finitura Clous de Paris, movimento automatico Seiko NH35A (basico, ma affidabile) e vetro zaffiro con trattamento antiriflesso. Il cinturino è in pelle made in Italy.