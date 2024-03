5 Nike TN davvero bellissime, le squalo al loro massimo splendore

Le Nike TN (conosciute anche come Nike Air Max Plus, Air Max Plus TN o Nike Squalo) sono tre le sneakers più vendute degli ultimi anni. Nate nel 1998, hanno accompagnato più di una generazione e sono incredibilmente popolari anche tra i più giovani. Ma quali sono le Nike Squalo più belle di tutti? Ecco la nostra classifica.

Nike TN Hyper Blue 1998

Supreme x Nike Air Max Plus Mean Green 2020

Nike Air Max Plus Triple White 2021

Nike Air Max Plus TN Tiger 1999

Nike TN Lava University Red Chile Red 2021

e non potevamo non iniziare la nostra top five con la colorazione originale che ha accompagnato il lancio delle Nike Air Max Plus sul mercato 1998.Una esplosione di nero e blu per una scarpa entrata nella leggenda.Questoè uscito nel 2020 e presenta una colorazione verde fluo con dettagli arancioni e azzurri, oltre allo swoosh in nero.Brillante e vivace, è oggi una delle Nike Air Max TN più costoso, rivenduta a oltre 600 euro.Conosciute anche come, queste scarpe si caratterizzano per un solo colore: il bianco.Non c'è un altro modo per descrivere la Air Max TN Triple White, la suola è bianca, l'intera scarpa è bianca, i lacci sono bianchi... un tripudio di bianco, insomma!, oltre alla base nera si distingue per i dettagli di un vivace arancione, l'effetto che ne deriva dunque è proprio esteticamente simile al mantello di una tigre.Insieme alla Hyper Blue questa è una delle colorway più iconiche delle Air Max Plus.Se le Triple White sono tutte bianche le Lava (identificate dalla colorazione University Red Chile Red)E quando diciamo tutte, intendiamo tutte! Dalla suola ai lacci, in questo modello domina un solo colore, ed è il rosso vivo, come il fuoco.

E a proposito di scarpe leggendarie, quest'anno dovrebbero tornare nei negozi anche le Nike Air Max 1 Grand Piano, uscite originariamente nel 2009.

