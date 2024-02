Le 5 migliori canzoni del Festival di Sanremo 2024: la nostra Top 5

Durante la settimana del Festival di Sanremo un po' tutta l'Italia si ferma e volge lo sguardo all'Ariston, perciò vogliamo farlo anche noi e scegliere le cinque canzoni che ci sono piaciute di più dopo il primo ascolto alla serata inaugurale.

Partiamo con Loredana Bertè, che ha anche concluso in testa alla prima classifica della sala stampa. una canzone che parla di lei come cantante e come persona, capace ancora una volta di ricordare a tutti la sua potenza sul palco.

Difficile poi non mettere Annalisa, che ha probabilmente sfornato il nuovo tormentone che canteremo nei mesi a venire. Presenza scenica, classe, qualità vocale, insomma la sua Sinceramente potrebbe piazzarsi molto bene nella classifica finale.

Per il messaggio e la sua capacità di mescolare melodie leggere a temi enormi mettiamo anche Dargen nella nostra top 5 di Sanremo: un testo dalla chiara impronta sociale e una presenza scenica sempre totalizzante.

Artista per la prima volta a Sanremo ma già proiettata verso un podio finale è Angelina Mango, che non dimostra assolutamente gli anni che ha e sembra veterana dei palchi con una naturalezza invidiabile.

Chiudiamo con Mahmood e la sua Tuta Gold, già pronta anche lei a diventare tormentone, forse non da primo ascolto ma in grado di dare grandi soddisfazioni in futuro.

Prima di chiedervi la vostra top 5 vi lasciamo ai 5 momenti più divertenti della prima serata di Sanremo 2024, e ora è arrivato il momento: scrivete le vostre 5 canzoni preferite nei commenti! Intanto ecco i pronostici e i cantanti per la seconda serata di Sanremo 2024.