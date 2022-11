I 5 luoghi da visitare se siete fan di Game of Thrones

Buone notizie per tutti i fan di Game of Thrones. Dopo la lista dei 5 posti da visitare per i fan di Harry Potter ecco la lista dedicata a tutti gli amanti de Il Trono di Spade: cinque luoghi straordinari che tutti gli appassionati della celebre serie tv devono vedere almeno una volta.

Il primo di questi luoghi si trova in Croazia, ed è la città di Dubrovnik. Situata sulle sponde del Mar Adriatico e circondata da possenti mura, Dubrovnik è stata scelta dai produttori per rappresentare Approdo del Re, la più importante città di Westeros e sede della Corona. È proprio qui, dunque, che si troverebbe il leggendario Trono di Spade!

Sempre in Croazia (paese che ha ospitato ben 10 delle location della serie), un'altra città che ogni fan di Game of Thrones deve assolutamente visitare è senza dubbio Spalato. Qui, infatti, all'interno di un complesso fortificato del IV° sec., si trova il palazzo che ha fatto da cornice a numerose scene presenti nella serie, come quelle degli incontri tra Daenerys e i suoi draghi nei sotterranei.

Il terzo luogo, invece, si trova in Spagna. Stiamo ovviamente parlando del magnifico Alcazàr di Siviglia, lo stupendo palazzo che, con i suoi sontuosi giardini, ha rappresentato la casa dei signori di Dorne. Si tratta di una delle opere architettoniche più famose dell'intera Spagna e, come è facile immaginare, rappresenta una meta d'obbligo per chiunque visiti il capoluogo andaluso.

Rimaniamo ancora in Spagna, poi, per il quarto luogo della nostra lista. Si tratta della Plaza de Toros di Osuna, una delle più grandi arene dell'intera Spagna e, ancora oggi, luogo in cui si tiene la famosa corrida. Nella serie tv di Game of Thrones, la Plaza de Toros era niente meno che l'Arena di Meereen.

Infine, per l'ultimo luogo voliamo direttamente in Marocco, dove si trova Aut-Ben-Haddou, la cittadina fortificata che in Game Of Thrones ha fatto da ambientazione per le città di Pentos e Yunkai. Questa piccola città fortificata rappresenta una vera meraviglia di carattere monumentale, ed è possibile visitarla con una breve gita partendo da Marrakech, dalla quale dista circa un centinaio di chilometri.

Palazzi reali, arene, città fortificate: tra storia e fantasia, questi cinque luoghi saranno in grado di farvi rivivere a pieno la magica ed epocale atmosfera di Game of Thrones. Nel frattempo, se siete anche appassionati di Hobbit, vi ricordiamo anche di dare un'occhiata alla nostra lista con i 5 luoghi da visitare per i fan de Il Signore degli Anelli.