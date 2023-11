Viaggio last minute a novembre 2023? Cinque mete da sogno

Novembre è un mese sicuramente affascinante, con temperature spesso miti e colori autunnali che rendono ogni paesaggio magico. Se state pensando di improvvisare un viaggio, ecco cinque destinazioni imperdibili da tenere in considerazione - anche se non saranno proprio economiche.

La prima destinazione che vogliamo consigliarvi è, la città dei templi e dei giardini zen in Giappone. Kyoto è considerata una delle città più belle del mondo e a novembre offre uno spettacolo mozzafiato di foglie autunnali che cambiano colore dal verde al rosso.È possibile visitare il Tempio Kinkaku-ji (Pavilion d’oro), che si riflette sullo specchio d’acqua circondato da alberi colorati, o passeggiare nel famoso quartiere di Gion, dove potreste incontrare una geisha.La seconda destinazione è, la capitale dell’avventura in Nuova Zelanda. Queenstown è situata sulle rive del lago Wakatipu, circondata da montagne maestose. A novembre, la primavera regala fiori e prati verdeggianti. È il luogo, che infatti possono provare il bungee jumping, il parapendio, il rafting e molto altro.

La terza destinazione è Cartagena, la perla dei Caraibi, in Colombia. Cartagena è una città affascinante, con un centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Si possono esplorare le strade acciottolate, ammirare l’architettura coloniale, scoprire la cultura vibrante della città. A novembre le temperature sono piacevoli e c’è meno affluenza turistica.

La quarta destinazione è Dublino, la capitale dell’Irlanda. Dublino è una città vivace e accogliente, ricca di storia e cultura. A novembre ci si può godere un’atmosfera fresca e i colori dell’autunno irlandese. Potete visitare il Trinity College, la più antica università d’Irlanda, scoprire la storia nelle strade di Temple Bar, il quartiere più animato della città, e assaporare una pinta di birra stout in un pub tradizionale.

La quinta destinazione è Marrakech, la città rossa del Marocco. Marrakech è un mix affascinante di antico e moderno, con mercati vivaci, giardini incantevoli e lussuose spa. In questo mese le temperature sono miti e ideali per esplorare la città senza l’ardente calura estiva. Potete visitare i Giardini di Majorelle, creati dal pittore francese Jacques Majorelle e donati al pubblico da Yves Saint Laurent, esplorare i souk, i mercati tradizionali dove si può trovare di tutto, e percorrere le labirintiche strade della Medina, il centro storico della città.