I 5 libri finalisti del Premio Strega 2023: il 6 luglio avremo un vincitore

Il Premio Strega 2023 entra nel vivo: nella serata del 7 giugno è infatti stata annunciata ufficialmente "la cinquina finalista" del Premio Strega Narrativa. Scopriamo subito i 5 titoli selezionati.

Fra i cinque libri finalisti troviamo quest'anno Mi limitavo ad amare te di Rosella Pastorino (217 voti), già autrice del bestseller internazionale Le assaggiatrici, Premio Campiello 2018. Ufficialmente viene descritto come un romanzo epico e intimo, ispirato a una storia vera: il destino sarà beffardo con una ragazza e due ragazzi, che senza saperlo sono destinati a salvarsi la vita l'un l'altro.

Fra i cinque titoli selezionati anche Come d'aria di Ada D'Adamo (199 voti), un libro capace di vincere già altri tre premi importanti in questo 2023. Pensiamo al Premio Flaiano Speciale alla memoria 2023, al Premio Mondello 2023 - Opera italiana e al Premio Strega Giovani 2023. Chiara Gamberale la ha descritto come "un libro che ti sfonda il cuore e te lo restituisce danzante".

Terzo contendente al titolo finale è Dove non mi hai portata. Mia madre, un caso di cronaca di Maria Grazia Calandrone (183 voti). Finalista del Premio Alassio Centolibri, un Autore per l'Europa 2023, il volume inizia nel 1965 con l'abbandono di una bimba di otto mesi e salta al 2021, quando quella stessa bimba è intenta a scoprire la verità sul suo passato. Quella bambina era Maria Grazia Calandrone.

Quarto titolo finalista: La traversata notturna di Andrea Canobbio (175 voti), unico scrittore a entrare in una cinquina quasi tutta al femminile. Il narratore di questo libro sceglie di compiere un viaggio all'interno della sua città che, per l'occasione, si trasforma in un teatro della memoria.

Chiudiamo infine con Rubare la notte di Romana Petri (167 voti), un libro attraverso il quale la scrittrice costruisce e decostruisce, sgretola le regole della biografia. Sara Annicchiarico per Maremosso ha detto: "Rubare la notte è, prima di tutto, una celebrazione. In queste pagine, edite da Mondadori, si discioglie un inno alla vita, condotta nella sua passionalità, nel suo sentire pieno e instancabile, lascivo e guerrigliero".

Ora al Premio Strega non resta che avviare gli incontri con gli autori, a partire dal 9 giugno (in basso il programma ufficiale). Un viaggio lungo tutto lo stivale che ci porterà alla proclamazione del vincitore il prossimo 6 luglio. (Copyright foto: Musacchio, Ianniello, Pasqualini & Fucilla)