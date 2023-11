5 LEGO in offerta per il Black Friday: Harry Potter, Disney e Jurassic Park in sconto

Il Black Friday è iniziato e Amazon sconta tanti set LEGO, è il momento ideale per acquistare nuove confezioni risparmiando... una ottima occasione per fare i regali di Natale in anticipo, non trovate? Abbiamo selezionato per voi cinque scatole LEGO che non potete proprio perdervi in offerta, affrettatevi prima che tornino ad essere vendute a prezzo pieno.

LEGO Harry Potter Castello e Parco di Hogwarts 144.49€

Sconto del 15% per questo set LEGO Harry Potter che raffigura il Castello di Hogwarts e il parco, composto da 2.660 pezzi e perfetto per tutti i fan della saga di J.K. Rowling. Oltre al Castello di Hogwarts sono raffigurate anche la Torre principale, la Torre astronomica, i cortili, la Sala grande e la rimessa delle barche per dare vita a un modellino alto 21 centimetri e largo circa 35 centimetri.

LEGO Jurassic World Trasporto del Piroraptor e del Dilofosauro 44.90€

Questo set costa 44.90 euro su Amazon e include un fuoristrada LEGO con vano posteriore apribile, due dinosauri (Pyroraptor e Dilophosaurus) e tre minifigures. Un set perfetto per gli amanti di Jurassic Park e Jurassic World, con un totale di 254 pezzi.

LEGO Icons Il Giardino Tranquillo 92.34€

Un giardino di ispirazione giapponese con ponte ad arco, ruscello, carpe koi, fiori di loto, alberi, rocce, lanterne di pietra e una sala per le cerimonie. 1.300 pezzi per un set completamente zen ideale per gli adulti che vogliono rilassarsi liberando la mente di fronte ad un giardino LEGO coloratissimo e ricco di dettagli.

LEGO Disney e Pixar Casa di Up 44.90€

Sconto del 18% per questo set LEGO Disney 100 che raffigura la casa di Carl in UP, il capolavoro Pixar del 2009. Oltre alla casa con camino, camera da letto, soggiorno e porticato, il set include le minifigure di Carl Fredricksen, Dug e Russell.

LEGO Technic Ducati Panigale V4 R 57.99€

Un must assoluto per gli appassionati delle due ruote, il set LEGO Technic Ducati Panigale V4 R è composto da otre 600 pezzi che vi permetteranno di costruire questa iconica moto della casa di Borgo Panigale. Un modello dettagliatissimo con scatola del cambio a due velocità e sospensioni anteriori e posteriori.