5 gustose ricette tradizionali da provare in occasione di Halloween

Le ricette ispirate alla tradizione di Halloween, sono piatti creativi e divertenti, che usano ingredienti di stagione come la zucca, i funghi, le castagne e le patate.

Alcune ricette sono più adatte ai bambini, come i fantasmini di patate o i mirtilli fantasma, altre sono più saporite, come la torta salata di Halloween o la zuppa di zucca con panna. In generale, si può dire che si tratta di ricette che si possono adattare facilmente ai gusti e alle esigenze di ogni famiglia, e che possano rendere la festa di Halloween oltre che spaventosa anche deliziosa. La prima ricetta è una zuppa di zucca con panna, perfetta per iniziare il pasto con un piatto caldo e cremoso. La zucca è un simbolo iconico di Halloween, e puoi servire la zuppa in ciotole nere per un tocco ancora più tenebroso.

Nella seconda ricetta si possono rappresentare le mummie fatte di salsiccia, uno spuntino divertente e spaventoso. Si tratta di salsicce avvolte con strisce di pasta sfoglia, a creare il corpo bendato delle mummie. A questo si possono aggiungere due puntini di senape per gli occhi e infine si mette tutto a cuocere fino a doratura. Sono un successo garantito per i bambini e gli adulti. La terza ricetta è una torta al cioccolato a forma di ragno, per terminare il pasto in modo dolce. Decora la torta con zucche di marzapane, ragnatele di glassa e piccoli ragni di plastica per un aspetto davvero terrificante.

La quarta ricetta sono le dita di strega, una versione spaventosa delle classiche salsicce avvolte in pasta. Aggiungi unghie finte usando mandorle affettate e servi con del ketchup rosso per simulare il sangue. La quinta ricetta sono i mirtilli fantasma, per un dessert sano e giocoso. Taglia delle banane a metà, aggiungi mirtilli per gli occhi e la bocca, e servi su un letto di yogurt. Un’idea perfetta per i bambini.