Le 5 ciclovie più belle d'Italia del 2023, dalla Sicilia al Veneto

Quanti fra voi conoscono l'Oscar del Cicloturismo? Si tratta di un premio che ogni anno incorona le migliori ciclovie verdi d’Italia, andiamo dunque a scoprire quali sono state le scelte dell'Oscar del Cicloturismo 2023.

A guadagnare il primo posto assoluto è stata la Regione Toscana con la Ciclopedonale Puccini, un percorso immerso nella natura che vi permette di esplorare un’area che si estende da Lucca a Torre del Lago. Al di là della bellezza dei luoghi che attraversa, è una ciclovia “musicata”: lungo il percorso infatti si trovano QR Code che rimandano ad accompagnamenti musicali selezionati con cura, capaci di aggiungere bellezza alle vostre camminate o pedalate. La sua lunghezza complessiva è di 58 km, lungo la strada è possibile noleggiare delle bici, ottenere assistenza tecnica oppure ricaricare la vostra e-bike in caso di necessità.

Al secondo posto si è classificata quest’anno la ciclovia Sicily Divide, in Sicilia. Si tratta di un percorso sterminato che va da Trapani a Catania, è infatti lungo ben 457 km. Attraversa ex ferrovie, strade secondarie e rurali, toccando 48 centri abitati differenti. Sul percorso è infatti possibile trovare bike hotel, punti di ristoro, fontanelle, punti di assistenza, noleggio e ricarica. Grazie al Divider’s Pass è inoltre possibile godere di sconti e promozioni presso gli hotel convenzionati.

Al terzo posto troviamo la Ciclabile Treviso-Ostiglia, ottenuta grazie al recupero di un’ex ferrovia. 70 km che attraversano paesini di campagna e zone boschive nelle province di Padova, Treviso e Vicenza. Lungo il percorso i vecchi caselli ferroviari sono stati trasformati in punti ristoro, non mancano inoltre dei punti di assistenza e di noleggio.

La Top 5 2023 continua con la Ciclovia della Food Valley in Emilia-Romagna, il cui percorso ha una forte connotazione enogastronomica. Lungo la strada è possibile scoprire le specialità del territorio, fermarsi presso punti di ristoro o assistenza. Il tracciato è anche dotato di segnaletica fosforescente per chi ama pedalare in notturna.

Chiudiamo così con Il Cammino d’Abruzzo, un anello di 700 km che si può percorrere sia in bicicletta che a piedi. I 71 comuni coinvolti offrono servizi di ogni tipo, comprese ciclofficine e punti ricarica per e-bike.