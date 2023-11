5 Calendari dell'Avvento super lusso per aspettare Natale: che prezzi, ma ne vale la pena

Siete stufi dei soliti Calendari dell'Avvento pieni di caramelle e cioccolati? Cercate qualcosa di originale per aspettare il Natale senza badare a spese? Niente paura, veniamo in vostro soccorso segnalandovi cinque Calendari dell'Avvento super lusso con prezzi a partire da 360 euro e fino a oltre 1.000 euro.

Calendario dell'Avvento Dior

Dimensioni giganti per questo cofanetto (415 mm x 338 mm x 135 mm) che nasconde ben 24 diverse creazioni Dior, tra cui profumi e prodotti per il makeup, oltre a candele profumate, creme e trattamenti. Al prezzo di 600 euro, contiene i seguenti prodotti, inoltre il cofanetto è riutilizzabile portagioie.

Fragranze

J’adore Eau de Parfum 5 ml

J’adore Parfum d’eau Eau de Parfum 5 ml

J’adore L’Or Essence de Parfum 3,5 ml

Miss Dior Eau de Parfum 5 ml

Miss Dior Blooming Bouquet Eau de Toilette 5 ml

Sauvage Eau de Toilette 10 ml

Oud Ispahan 7,5 ml

Gris Dior 7,5 ml

Jasmin des Anges 7,5 ml

Skincare

Dior Prestige La Micro-Huile de Rose Advanced Serum 10 ml

Dior Prestige La Crème 15 ml

La Mousse OFF/ON 50 ml

Capture Totale Le Sérum 10 ml

Makeup

Rossetto Rouge Dior, tonalità 999 Velvet, 1,5 g

Rossetto Rouge Dior, tonalità 100 Nude Look Velvet, 1,5 g

Rossetto Rouge Dior, tonalità 720 Icône Velvet, 1,5 g

Dior Vernis, tonalità 999, 7 ml

Dior Vernis, tonalità 108 Muguet, 7 ml

Diorshow Iconic Overcurl, tonalità 090 Noir, 4 g

Lifestyle

Candela 30 Montaigne La Collection Privée Christian Dior 85 g

Candela Thé Osmanthus La Collection Privée Christian Dior 35 g

Candela Ambre Nuit La Collection Privée Christian Dior 35 g

Candela Saint Honoré La Collection Privée Christian Dior 35 g

Decorazione natalizia

Calendario dell'Avvento Acqua di Parma

Se amate la colonia Acqua di Parma, non resterete certo delusi da questo lussuoso Calendario dell'Avvento. In vendita al prezzo di 450 euro, l'elegante cappelliera con decorazione esclusiva nasconde al suo interno 25 sorprese:

Colonia Pura Eau de Cologne (12 ml)

Colonia C.L.U.B. Eau de Cologne (12 ml)

Colonia Essenza Eau de Cologne (12 ml)

Oud & Spice Eau de Parfum (12 ml)

Quercia Eau de Parfum (12 ml)

Zafferano Eau de Parfum (12 ml)

Lily of the Valley (12 ml)

Arancia di Capri Eau de Toilette (12 ml)

Fico di Amalfi Eau de Toilette (12 ml)

Mirto di Panarea Eau de Toilette (12 ml)

Colonia Eau de Cologne (20 ml)

Magnolia Infinita Body Cream (15 ml)

Yuzu Body Cream (15 ml)

Magnolia Infinita Hand Cream (30 ml)

Yuzu Hand Cream (30 ml)

Osmanthus Hand Cream (30 ml)

Colonia Body Lotion (40 ml)

Colonia Conditioner (40 ml)

Colonia Soap (50 g)

Colonia Hand Cream (20 ml)

Arancia di Capri Hand & Body Wash (20 ml)

Arancia di Capri Conditioner (40 ml)

Arancia di Capri Soap (50 g)

Neve Fresca Candle (28 g)

Bosco Candle (70 g)

Calendario dell'Avvento Dr. Vranjes

La Maison "profumiera" di Firenze presenta un Calendario dell'Avvento realizzato a mano da artigiani toscani con decorazioni color oro. Al suo interno presenta 24 piccoli cassetti con altrettante fragranze per la casa, prodotti per la cura della persona e accessori (dalle candele al diffusore per auto) targati Dr. Vranjes Firenze, una vera esperienza olfattiva che non vi deluderà.

Calendario dell'Avvento YSL

E' uno dei Calendari dell'Avvento più economici della nostra selezione: costa 360 euro e include una selezione di prodotti beauty. Tra questi troviamo mascara, profumi e fragranze, rossetti, creme viso e corpo e uno specchio per il trucco. Un Calendario dell'Avvento davvero lussuoso per chi ama le creazioni della Maison francese.

Calendario dell'Avvento Swarovski Disney 100

Costa 1.200 euro questo Calendario dell'Avvento realizzato da Swarovski per festeggiare il centesimo anniversario di Walt Disney all'insegna del lusso.Nelle caselle si nascondono 22 decorazioni colorate,e adesivi disponibili in esclusiva come parte del Calendario dell'Avvento e non in vendita nei negozi.