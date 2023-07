5 accessori che vi svolteranno l'estate 2023: scommettiamo?

Se avete già scelto la destinazione della vostra estate tra le migliori spiagge del mondo, è arrivato il momento dei preparativi e degli accessori. Ma siete proprio sicuri di esservi organizzati al meglio? Ecco alcuni consigli che potrebbero semplificarvi un po' le cose.

Per prima cosa, se state viaggiando in macchina, saprete già quanto possa diventare bollente al termine di una lunga giornata di sole. Per mitigare questo problema di solito ci affidiamo ai classici parasole a fisarmonica che, a onor del vero, hanno fatto il loro dignitosissimo lavoro fino a questo momento. Se volete una soluzione ancora più efficace, però, vi suggeriamo di dare un'opportunità a questo telo parasole per auto, dal costo di poco meno di 23 euro. La sua particolarità? Va collocato all'esterno del parabrezza, schermando l'auto prima che luce e calore possano superare il vetro, fissandolo poi con due elastici agli specchietti retrovisori e, in alto, attraverso delle linguette da chiudere nello sportello. In questo modo non rischierete spiacevoli sorprese.

Rispetto ai proclami della pubblicità, non vi aspettate gli stessi miracoli, ma vi assicuriamo che può davvero fare la differenza.

I più sbadati farebbero bene a lasciare a casa lo zainetto. No, non è una provocazione ma un suggerimento: invece del classico zaino, potreste valutare l'acquisto di una sacca impermeabile. Su Amazon Italia la trovate a 21 euro per il modello da 20 litri, ma potrete ottenere anche uno sconto ulteriore del 5%. Il kit che vi suggeriamo, oltre allo zaino, include anche un portadocumenti e una tasca per smartphone, anche loro impermeabili.

Questa sacca è particolarmente comoda sia per capienza che per la sua capacità di resistere all'acqua, ma anche di galleggiare: non a caso si tratta di uno dei gadget preferiti degli amanti di sup, canoa e kayak.

Terzo accessorio, stavolta per i festaioli. Vi siete mai trovati senza apribottiglie? Due soluzioni ve le possiamo dare noi. La prima è quella più semplice ed economica: questo pettine per surf, infatti, al costo di meno di 8 euro, include anche un comodo apribottiglie. Prima di comprarlo, però, verificate che nella tasca posteriore del vostro costume ci sia il laccetto elastico per poterlo agganciare.

Parlavamo di soluzioni esotiche? Questi infradito, come del resto quasi tutte le calzature prodotte da Reef, celano un apribottiglie sotto la suola. Certo, non sarà la soluzione più igienica del mondo e no, neanche la più economica con i 45 euro richiesti per il modello più accessibile... ma volete mettere la faccia dei vostri amici? Per concludere, se siete incuriositi dalle miriadi di tavole che hanno ormai invaso le spiagge, potrebbe interessarvi provare un sup in prima persona. Il consiglio è quello di iniziare magari con una lezione privata o con un nolo orario direttamente in spiaggia, ma se la cosa vi appassiona potreste volerne comprare uno tutto vostro.

Parlando di sup gonfiabili, vi proponiamo innanzitutto un primo prezzo, ovvero questo Stand Up Paddle arancione venduto su Amazon Italia con consegna Prime. Il suo costo sarebbe di 189 euro ma attualmente è presente un coupon da 40 euro che lo fa crollare a meno di 150 euro.

Se non volete compromessi, il suggerimento è quello di valutare anche quelli venduti da Decathlon Italia, dal costo leggermente più elevato ma dal rapporto qualità prezzo sicuramente più importante.